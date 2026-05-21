După 7 ani de întârzieri, centrala de la Iernut va fi pornită. Romgaz trebuie să finalizeze lucrările până la finalul anului

2 minute de citit Publicat la 22:16 21 Mai 2026 Modificat la 22:20 21 Mai 2026

Centrala termoelectrica a SNGN Romgaz de la Iernut. Foto: Agerpres

Guvernul a aprobat, joi, un memorandum pentru finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a centralei termoelectrice de la Iernut. Proiectul, care prevede construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat de turbine cu gaze cu o putere instalată de 430 MW, este important pentru securitatea energetică națională, reiese dintr-un comunicat transmis de Executiv, potrivit Agerpres.

„Prin memorandum se prevede confirmarea, la nivel guvernamental, a caracterului de interes public major al proiectului și a existenței unei situații de extremă urgență generate de necesitatea finalizării și punerii în funcțiune a CCTG Iernut, inclusiv menținerea acestei stări pe întreaga perioadă necesară finalizării lucrărilor, integrării sistemelor, efectuării testelor tehnologice și punerii în funcțiune a centralei”, transmite sursa citată.

Punerea în funcțiune a centralei va contribui la creșterea securității energetice a României, la reducerea dependenței de importuri și la consolidarea capacității de echilibrare a sistemului energetice. Este vizată respectarea termenului-limită de finalizare 31 decembrie 2026.

„Măsurile aprobate au caracter excepțional, limitat exclusiv la activităților necesare finalizării, testării și punerii în funcțiune a CCTG Iernut și nu reprezintă o derogare de la aplicarea principiilor care guvernează domeniul achizițiilor sectoriale, ci o modalitate necesară și proporțională de interpretare și gestionare a unei situații tehnice și operaționale excepționale actuale, generate de protejarea unui interes public major”, se precizează în comunicat.

ROMGAZ, care derulează această investiție strategică, ca antreprenor general, va lua măsurile care se impun pentru contractarea lucrărilor, serviciilor și produselor necesare pentru punerea în funcțiune a obiectivului de investiție.

„În paralel cu proiectul de construire a noii centrale cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, ROMGAZ derulează un amplu program de reparare și modernizare a instalațiilor aparținând centralei clasice, pusă în funcțiune în perioada 1963-1967, care vor deservi noua centrală”, menționează sursa citată.

Conform contractului inițial semnat de Romgaz cu compania spaniolă Duro Felguera, în valoare de 268 milioane de euro plus TVA, noua centrală pe gaze de la Iernut trebuia să fie gata în anul 2019, sau cel târziu la începutul anului 2020.

Contractul a fost reziliat pentru prima dată în iunie 2021, când gradul de realizare a lucrărilor era estimat la 65–70%. Ulterior, după reluarea colaborării cu același executant, proiectul a ajuns la un stadiu de aproximativ 97%, însă contractul a fost reziliat din nou, pe fondul nerespectării obligațiilor contractuale, inclusiv a termenelor de execuție. Lucrările la centrala de la Iernut au fost reluate în august 2023, tot cu Duro Felguera, după o pauză de peste doi ani.

Situația financiară dificilă a executantului, aflat în insolvență, a afectat ritmul lucrărilor și a determinat Romgaz să adopte măsuri suplimentare pentru deblocarea proiectului.

Termenul limită actual este 31 decembrie 2026, aprobat oficial prin act adițional de către Guvern pentru a nu pierde finanțarea.