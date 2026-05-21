CNAIR a avizat studiul de fezabilitate pentru Autostrada Braşov - Făgăraş. Va avea 49 de poduri și ecoducte pentru animale

1 minut de citit Publicat la 21:07 21 Mai 2026 Modificat la 21:07 21 Mai 2026

Autostrada Braşov - Făgăraş include 49 de poduri și ecoducte pentru animale. Sursa foto: Facebook/CNAIR

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avizat, joi, în cadrul şedinţei Consiliului Tehnico-economic (CTE), studiul de fezabilitate pentru Autostrada Braşov - Făgăraş, informează CNAIR într-un comunicat transmis Agerpres. Proiectul acestei autostrăzi este estimat la o valoare totală de aproape 8 miliarde lei, fără TVA. Autostrada Braşov - Făgăraş va avea o lungime de 49,3 kilometri și va include pe traseu 49 de poduri și ecoducte pentru animale, dar şi trei noduri rutiere.

În perioada următoare documentaţia va parcurge etapele de analiză în cadrul CTE al Ministerului Transporturilor şi Consiliului Interministerial, iar ulterior se va supune aprobării Executivului Hotărărea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

Construcţia Autostrăzii Braşov-Făgăraş se ridică la o valoarea totală de 7,74 miliarde lei (fără) TVA. Autostrada va avea o lungime de 49,3 km, iar pe traseul ei vor fi construite: 3 noduri rutiere (Codlea Sud, Codlea Nord si Şercaia), 49 poduri, pasaje şi viaducte.

Autostrada Braşov - Făgăraş va lega cele două orașe printr-un traseu de aproape 50 de kilometri. Sursa foto: Facebook/CNAIR

De asemenea, Autostrada Braşov - Făgăraş va dispune şi de un spaţiu de servicii tip S3, o parcare de scurtă durată, un Centru de Întreţinere şi Coordonare, două tuneluri de tip "cut and cover" şi o structură tip polată (cele trei structure, cu o lungime cumulată de 800 de metri, vor avea şi rol de ecoducte pentru traversarea animalelor).

"Noua autostradă are o rată de rentabilitate (RIRE) de 13,10%, ceea ce justifică realizarea celorlalte etape de proiectare (PAC şi PTE) în cadrul actualului contract şi permite ca ulterior să fie lansată direct licitaţia pentru contractul necesar execuţiei lucrărilor (FIDIC Roşu).

Rezultatele concrete de până acum și strategia adoptată pentru viitoarele etape demonstrează fără echivoc experiența și capacitatea CNAIR în derularea acestui proiect. Continuăm să dezvoltăm România", a mai transmis CNAIR în comunicat.