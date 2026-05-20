Un dom de căldură se formează deasupra Europei. Temperaturile cresc la nivel record, vor fi cu 16 grade mai mult peste normalul lui mai

4 minute de citit Publicat la 07:44 20 Mai 2026 Modificat la 08:17 20 Mai 2026

FOTO:Severe-wheater

La doar câteva zile după episodul de frig neobișnuit pentru această perioadă, vremea din Europa se schimbă radical. Un val important de căldură va cuprinde mare parte a continentului. Principalul motor al acestei schimbări este o zonă puternică de presiune ridicată, care se formează dinspre nord-vestul Africii și se extinde spre vestul și centrul Europei. Aceasta va crea o așa-numită „cupolă de căldură”, un fenomen în care aerul cald este blocat aproape de sol și se încălzește tot mai mult. În sud-vestul și vestul Europei sunt așteptate primele zile foarte calde ale anului. În Spania și Portugalia, temperaturile ar putea urca până spre 35-39 de grade Celsius.

Europa intră în ultimele două săptămâni ale lunii mai cu o schimbare bruscă de vreme. După aerul rece venit din zona arctică, urmează o perioadă cu temperaturi mult mai ridicate decât normalul, scrie Severe Weather.

Aerul cald va avansa treptat spre nord și est. Astfel, în Regatul Unit, Franța și Europa Centrală, maximele vor ajunge frecvent la 25-29 de grade Celsius. În unele zone, temperaturile ar putea fi cu aproximativ 15 grade Celsius peste mediile normale pentru finalul lunii mai.

Ce este o cupolă de căldură

Domul de căldură apare atunci când o zonă extinsă de presiune ridicată rămâne blocată deasupra unei regiuni pentru mai multe zile. Acest fenomen a contribuit în trecut la valuri de căldură puternice în Europa, Statele Unite și Canada. Practic, aerul cald rămâne prins sub această zonă de presiune ridicată. Pe măsură ce aerul coboară spre sol, se comprimă și se încălzește și mai mult.

Dacă situația persistă, valul de căldură poate dura mai multe zile sau chiar săptămâni, iar temperaturile pot ajunge la valori apropiate de recorduri.

Cum afectează oamenii o cupolă de căldură

Căldura excesivă poate avea efecte serioase asupra sănătății. Cei mai vulnerabili sunt vârstnicii, copiii și persoanele cu boli cronice.

De asemenea, muncitorii care lucrează în aer liber, fermierii sau lucrătorii din construcții sunt mai expuși riscului de epuizare termică. Persoanele care locuiesc în case ne-izolate sau în zone urbane foarte încălzite pot fi, la rândul lor, mai afectate.

Expunerea prelungită la temperaturi ridicate poate duce la deshidratare, amețeli, epuizare termică și, în cazuri grave, la insolație sau șoc termic.

Umiditatea ridicată poate face căldura și mai greu de suportat. De aceea, meteorologii folosesc uneori indicele de căldură, care arată temperatura resimțită de corp, nu doar valoarea indicată de termometru.

O cupolă de căldură se dezvoltă peste Europa de Vest

Configurația atmosferică de deasupra Atlanticului de Nord și Europei se schimbă rapid. Blocajul de aer rece din Atlantic se destramă, iar o masă de aer foarte cald pornește din nord-vestul Africii spre sud-vestul și vestul Europei. Această zonă de presiune ridicată se va extinde treptat spre nord și est și va domina mare parte din continent până la finalul lunii mai.

Modelele de prognoză indică valori neobișnuit de ridicate în atmosferă pentru această perioadă a anului. Acest lucru arată că Europa va intra într-un tipar foarte cald pentru sfârșitul primăverii.

În aceste condiții, temperaturile ar putea atinge sau depăși pragul de 30 de grade Celsius în mai multe țări, mai ales de duminică până la începutul săptămânii viitoare.

Aerul care coboară în interiorul cupolei de căldură va duce și la creșterea presiunii la sol. Astfel, un sistem de presiune ridicată se va instala peste vestul și centrul Europei în weekend.

Pe măsură ce acest sistem se extinde, vremea va deveni stabilă și mult mai caldă în cea mai mare parte a continentului. Excepții vor fi nordul extrem și sud-estul Europei, unde pot apărea unele perturbații atmosferice.

Masa de aer cald va ajunge mai întâi în sud-vestul Europei, joi și vineri, apoi se va extinde spre vestul Europei în weekend.

Până la începutul săptămânii viitoare, cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Spania, Portugalia, Franța, Benelux și Regatul Unit. Ulterior, aerul cald se va deplasa și mai spre nord și est. În Spania și Portugalia, temperaturile vor fi deja mult peste normal de joi. Vineri și sâmbătă, căldura se va extinde spre Franța.

În multe zone, temperaturile vor fi cu 12-16 grade Celsius peste valorile obișnuite pentru finalul lunii mai. Local, abaterea ar putea fi chiar mai mare.

Primul val de căldură al sezonului

Odată cu întărirea acestei zone de presiune ridicată, temperaturile vor începe să crească puternic în sud-vestul Europei. Joi, în sudul Portugaliei și în sud-vestul Spaniei, maximele vor ajunge la 34-36 de grade Celsius. Valul de căldură se va intensifica în weekend. Sâmbătă și duminică, în sud-vestul Peninsulei Iberice, temperaturile ar putea urca spre 37-39 de grade Celsius.

În Franța, căldura va deveni mai accentuată de vineri. În mare parte din țară, maximele vor ajunge la 27-29 de grade Celsius, iar în sud-vest pot fi atinse valori de 30-35 de grade Celsius.

Aerul cald va ajunge apoi în Germania și în țările Benelux. În unele zone, temperaturile ar putea depăși 30 de grade Celsius pentru prima dată în acest sezon.

Și Insulele Britanice vor avea parte de zile neobișnuit de calde în weekend și la începutul săptămânii viitoare, pe fondul cupolei de căldură instalate peste vestul Europei.

În sudul Angliei, temperaturile s-ar putea apropia de 30 de grade Celsius duminică și luni. În Irlanda și Scoția, maximele vor urca spre 20-24 de grade Celsius. De remarcat că cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată la Londra în luna mai este de 29,3 de grade Celsius.

Temperaturile vor crește treptat și în regiunea mediteraneeană, în Italia, Europa Centrală și Balcani. De la finalul weekendului și în cursul săptămânii viitoare, maximele vor ajunge frecvent la 27-30de grade Celsius, local chiar peste acest prag.

Cât de ridicate vor fi temperaturile depinde de cât de mult se va extinde spre est cupola de căldură după ce va atinge intensitatea maximă peste vestul Europei. Chiar și așa, săptămâna viitoare va fi neobișnuit de caldă pentru finalul lunii mai.