Ciprian Ciucu a anunţat când vor putea să-şi recupereze bunurile locatarii afectaţi de explozia blocului din Rahova

2 minute de citit Publicat la 08:13 20 Mai 2026 Modificat la 08:40 20 Mai 2026

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, şi o imagine cu blocul afectat de explozia produsă pe 17 octombrie 2025, în cartierul Rahova. Sursa colaj foto: Agerpres

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit, marţi, cu o parte a locatarilor afectaţi de explozia blocului din Rahova şi le-a transmis că, în aproximativ 3 luni, vor avea acces în apartamente pentru a-şi recupera bunurile. Edilul a găsit o singură firmă dispusă să-şi asume lucrările pentru punerea în siguranţă a imobilului, astfel încât oamenii să poată intra în bloc. "După aceea, se face o expertiză tehnică, care va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată, prin consolidare, sau se demolează și ea în totalitate", a transmis instituţia.

Ciucu şi constructorul care va face lucrările pentru punerea în siguranţă a imobilului le-au explicat locatarilor care sunt etapele premergătoare accesului în bloc.

"Ce urmează pentru blocul explodat din Rahova. Când intră Apolodor să-l pună în siguranță, cum vor avea acces locatarii printre ruine în apartamente după bunuri, ce urmează...

Aceștia au primit răspunsurile de la primarul general Ciprian Ciucu, care i-a chemat astăzi (n.r. - marţi) la discuții. Alături de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, Adrian Țârlea, proiectanți și ingineri de la Apolodor, dar și de ISU. Au găsit empatie și răspunsuri la toate întrebările lor.

"Nu s-a prezentat nimeni la licitații pentru lucrările de punere în siguranță. Sigura firmă care și-a asumat până la urmă această lucrare complexă a fost Apolodor. Și îi mulțumesc!”, a precizat încă de la început Ciucu.

Cum se vor derula lucrările

"Constructorul, și el prezent la întâlnire, le-a explicat locatarilor în ce constă procedura și care sunt etapele următoare:

Prima dată se va face proiectarea – 30 de zile;

Apoi se pune blocul în siguranță – 50 de zile.

Procedura implică separarea clădirii afectate de cea mai puțin afectată. Partea afectată se îndepărtează și se demolează, iar partea care rămâne se popește pentru o mai bună susținere.

La acest pas, locatarii din partea de bloc rămasă în picioare vor putea intra să-și recupereze actele și bunurile de valoare;

După aceea, se face o expertiză tehnică, care va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată, prin consolidare, sau se demolează și ea în totalitate;

Ultimul pas este reconstrucția blocului și reîntregirea dreptului de proprietate al locatarilor.

Concret, în aproximativ trei luni, o parte din locatarii blocului afectat de explozie vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile.

Din păcate, nu toți! E foarte puțin probabil să mai poată intra cineva în partea de bloc afectată. Dar vom face tot ce este posibil.

"Importantă e viața dumneavoastră, a celor care vă însoțesc. Bunurile se pot reîntregi. O să vorbesc la MAI, la Prefectură și la toate autoritățile statului să vă sprijine pentru a vă reface actele. Noi vă vom asista în acest demers”, a promis edilul Capitalei.

Au fost ascultate întrebările fiecărui participant, dezbătute situații posibile și căutate soluții. Cum ar fi ca demolarea să se facă etapizat, pe zone, pe apartamente, să se separe molozul de bunuri, iar locatarii să fie chemați să-și recupereze, de la sol, orice se poate recupera", a mai comunicat instituţia.