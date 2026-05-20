UE poate suspenda acordul comercial cu SUA dacă Trump menține taxele pe oțel. Care sunt noile „clauze de protecție” stabilite

3 minute de citit Publicat la 08:56 20 Mai 2026 Modificat la 08:56 20 Mai 2026

Comisia ar putea, la cererea Parlamentului sau a unei țări membre, să suspende acordul comercial dacă Washingtonul nu reduce taxele vamale la oțel și aluminiu până la sfârșitul anului 2026. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană a stabilit miercuri dimineață un compromis pentru acordul comercial cu Statele Unite, evitând probabil o amenințare a președintelui Donald Trump de a pedepsi orice întârziere suplimentară cu tarife opresive. Negociatorii din Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană au ajuns la o decizie după peste cinci ore de discuții privind legislația pentru punerea în aplicare a acordului încheiat vara trecută la complexul de golf al lui Trump din Turnberry, Scoția, scrie Politico.

În baza acestui acord, UE a fost de acord să elimine tarifele vamale pentru bunurile industriale și agricole din SUA, în timp ce Washingtonul urma să plafoneze tarifele vamale pentru majoritatea exporturilor europene la 15%. Însă blocul comunitar și-a încetinit deliberările după ce Trump a amenințat în ianuarie că va prelua Groenlanda, un teritoriu danez, și apoi din nou în februarie, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat o mare parte din agenda sa tarifară.

„UE a demonstrat încă o dată că suntem un partener comercial destul de fiabil, care își respectă angajamentele”, a declarat Maros Sefcovic, șeful UE pentru comerț, după ce a părăsit sala de negocieri.

După luni de dispute interne în UE, compromisul a ajuns după ce Trump, frustrat de așteptare, a amenințat că va impune o taxă vamală de 25% pentru mașinile europene începând cu 4 iulie.

Această escaladare risca să readucă în criză relația comercială transatlantică de 1,7 trilioane de euro anual, exact în momentul în care șocul aprovizionării cu energie cauzat de conflictul din Orientul Mijlociu apasă asupra creșterii economice europene.

Conform textului final al compromisului consultat de Politico, Comisia ar putea, la cererea Parlamentului sau a unei țări membre, să suspende acordul comercial dacă Washingtonul nu reduce taxele vamale asupra produselor europene din oțel și aluminiu până la sfârșitul anului 2026.

Tarifele americane pentru oțel și aluminiu ajung până la 50% în baza unei proclamații semnate de Trump în aprilie, iar mulți parlamentari europeni s-au plâns că această măsură încalcă plafonul convenit la Turnberry. Conform acordului convenit miercuri dimineață, Comisia va raporta Parlamentului și Consiliului cu privire la tarifele americane pentru oțel la sfârșitul acestui an și, dacă va stabili că SUA nu respectă aceste reguli, va evalua suspendarea acordului.

Negociatorii au adăugat o așa-numită clauză de expirare a acordului, care ar urma să înceteze în decembrie 2029, la aproape un an după ce Trump urmează să părăsească Casa Albă.

Textul include, de asemenea, garanții care obligă Comisia să investigheze, fie din proprie inițiativă, fie la cererea a trei țări ale UE, dacă importurile reprezintă o amenințare gravă pentru industriile interne. Acest lucru ar putea duce apoi la o suspendare parțială sau totală a acordului comercial.

Cu toate acestea, formularea care anulează acordul Turnberry dacă SUA amenință din nou suveranitatea teritorială a UE, pe care Parlamentul European o ceruse după ce Trump amenințase că va anexa Groenlanda, nu a fost inclusă după ce capitalele UE s-au opus.

Un oficial UE familiarizat cu discuțiile, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi despre negocierile cu ușile închise, a declarat că țările membre au dorit să excludă din acord elementele necomerciale.

Textul se îndreaptă acum spre un vot atent urmărit, așteptat în sesiunea plenară din 15-18 iunie de la Strasbourg.

Aritmetică parlamentară

Unii parlamentari liberali și de stânga din Parlamentul European sunt încă ostili acordului comercial și au avertizat că ar putea vota împotriva compromisului. În mod crucial, acesta împuternicește Comisia Europeană să decidă dacă SUA încalcă acordul de la Turnberry și lasă la latitudinea executivului UE să decidă dacă îl suspendă. Versiunea propunerii favorizată de Parlament ar fi obligat Comisia să suspende automat acordul în caz de încălcare.

Partidul Popular European, cel mai mare grup din cameră, este dornic să obțină acordul comercial în acte, iar negociatorii speră că o majoritate îl va susține.

Zeljana Zovko, parlamentara PPE care reprezintă grupul de centru-dreapta în negocieri, a declarat pentru Politico că acordul „va salva afacerile noastre și le va oferi un spațiu de respiro pentru a continua comerțul cu cel mai important partener comercial al nostru”.

Eșecul Parlamentului de a ratifica compromisul l-ar umili pe Bernd Lange, președintele comisiei comerciale a camerei și negociatorul-șef al Parlamentului, scrie Politico.

Lange s-a declarat mulțumit de rezultat, în ciuda concesiilor.

„Asigurăm stabilitatea și securitatea producătorilor europeni, fiind pe deplin conștienți că nu putem, desigur, garanta întotdeauna că SUA vor respecta acordul”, a spus el.

Social-democratul german a reunit o coaliție largă de parlamentari pentru a cere condiții suplimentare pentru a proteja UE de încercările periodice ale lui Trump de a-i constrânge pe aliații de lungă durată ai Americii. Rămâne însă de văzut dacă textul poate obține o majoritate în Parlament, având în vedere concesiile sale semnificative.

Sabine Weyand, șefa departamentului comercial al Comisiei, care își părăsește funcția, le-a spus membrilor grupului său prezent la discuții că se așteaptă să obțină acordul prin intermediul unei reuniuni a ambasadorilor din țările membre ale UE care va avea loc miercuri, numind sarcina „o plimbare în parc”.