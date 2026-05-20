Trump va participa la summitul G7 din Franţa, în iunie

Publicat la 08:50 20 Mai 2026 Modificat la 08:50 20 Mai 2026

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Hepta

Preşedintele american, Donald Trump, va participa la summitul G7 din Franţa, programat între 15 şi 17 iunie, a declarat, marţi, pentru AFP, un oficial de la Casa Albă, relatează Agerpres.

Liderii grupului cu economii avansate, reunind Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit şi Statele Unite, urmează să se întâlnească în staţiunea Evian, la poalele Alpilor.

Atmosfera se anunţă tensionată între președintele american şi unii dintre şefii de stat şi de guvern aşteptaţi în Franţa, împotriva cărora acesta a lansat numeroase ofensive comerciale şi diplomatice.

Războiul din Iran este o sursă suplimentară de tensiuni între Donald Trump şi ceilalţi lideri ai G7, cărora preşedintele american le reproşează că nu au susţinut războiul ori că nu s-au implicat pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz.