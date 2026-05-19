O rețea criminală europeană a produs cărbuni pentru grătar din cenușă toxică, anunţă poliţia din Italia

Dintre cele 19 persoane anchetate, 12 au fost arestate, au anunţat autorităţile.

Poliția italiană a anunțat marți că a destructurat un grup infracțional activ din Elveția până în Serbia, care ar fi transformat cenușă toxică în cărbuni pentru grătar şi îngrășăminte, beneficiind de protecția unei agenții locale de mediu, relatează CTV News. Schema folosită de suspecți le-ar fi adus celor două companii italiene implicate câștiguri ilegale de sute de mii de euro.

Nouăsprezece persoane și trei companii sunt în prezent anchetate sub suspiciunea de trafic de deșeuri și fraudă, în cadrul unei operațiuni desfășurate în Italia, Austria, Germania, Croația, Serbia și Elveția, au transmis carabinierii într-un comunicat.

Dintre cele 19 persoane, 12 au fost arestate, iar o unitate de producție din Tirolul de Sud, regiune autonomă situată în extremitatea nordică a Italiei, a fost confiscată în urma unei anchete de patru ani. Conform sursei citate, poliția nu a dezvăluit naționalitatea suspecților.

Schema presupusă – care ar fi generat celor două companii italiene implicate "un profit ilicit de sute de mii de euro" – consta în transformarea cenușii cu niveluri ilegale de poluanți în produse precum brichete de cărbune pentru grătar, amelioratori de sol și aditivi pentru hrana animalelor și pentru beton, au explicat oamenii legii.

Ancheta, care a inclus interceptări telefonice, a scos la iveală o rețea de companii create pentru a gestiona întregul lanț de aprovizionare, "de la producerea cenușii până la distribuția acesteia pe piața europeană", au mai notat jurnaliştii de la CTV News.

Fabrici din Croația și Serbia au produs brichete de cărbune pentru grătar din cenușa toxică, în timp ce fabrici din Germania și Austria o utilizau în scopuri agricole.

Potrivit poliției, cenușa provenea din procese de piroliza și gazeificare – în care deșeurile organice sunt încălzite la temperaturi ridicate într-un mediu fără oxigen pentru a fi transformate în gaz – și conținea concentrații de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) peste limitele legale.