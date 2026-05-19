Doi macedoneni au păcălit sute de americani cu „dolari Trump” falși, vânduți pe Telegram

3 minute de citit Publicat la 22:32 19 Mai 2026 Modificat la 22:32 19 Mai 2026

Doi cetățeni din Macedonia de Nord au fost inculpați în Statele Unite pentru o schemă prin care vindeau americanilor – în special vârstnici – produse fictive numite „Trump Bucks”, prezentate drept instrumente financiare legate de președintele Donald Trump. Produsele nu au nicio valoare, nu pot fi încasate nicăieri și nu au nicio legătură cu Trump, familia sa sau administrația americană, avertizează FBI, scrie The Independent.

Ce sunt „Trump Bucks"

„Trump Bucks” – un joc de cuvinte între numele președintelui și cuvântul american pentru dolari – sunt produse fizice care arată ca niște bancnote sau certificate financiare, dar care în realitate nu valorează nimic. Escrocii le vindeau online, prin Telegram, pretinzând că sunt „preîncărcate” cu zeci sau sute de mii de dolari și că pot fi încasate la orice bancă din SUA în timpul președinției Trump.

Pe lângă „Trump Bucks”, schema includea și un alt produs fictiv, numit „Trump Rebate Banking”, promovat în aceleași condiții.

Cumpărătorilor li se spunea și că banii lor ar ajunge la cauze susținute de președinte, inclusiv la campania sa de realegere – ceea ce, potrivit procurorilor americani, este în întregime fals.

De ce prinde la public

Frauda a funcționat tocmai pentru că a exploatat loialitatea profundă pe care milioane de americani o simt față de Donald Trump. Multe dintre victime erau persoane vârstnice, care au crezut că achiziționând aceste produse susțin o cauză în care cred. Procurorul federal Jay Clayton a spus că escrocii „au profitat de susținerea lor pentru președinte.”

În cultura politică americană, produsele cu branding politic – șepci, tricouri, monede comemorative – sunt extrem de populare și răspândite, ceea ce face ca un „produs financiar Trump” să nu pară neapărat suspect pentru un susținător convins.

Cine sunt inculpații

Goran Spiridonov, 25 de ani, și Kristina Janeva, 39 de ani, ambii cetățeni ai Macedoniei de Nord, au fost inculpați săptămâna trecută de Parchetul federal din Districtul de Sud al New York-ului. Niciunul nu a fost arestat – ambii sunt în continuare căutați de autorități.

Sunt acuzați de conspirație pentru fraudă electronică, fraudă electronică și furt agravat de identitate. Dacă vor fi condamnați, riscă peste 20 de ani de închisoare.

Ce spun autoritățile americane

Procurorul federal Jay Clayton a explicat mecanismul fraudei: „Inculpații au creat un instrument financiar fictiv și l-au vândut americanilor din toată țara sub pretextul fals că «Trump Bucks» era afiliat cu finanțarea campaniei de realegere a președintelui Trump și cu alte cauze asociate președintelui și Trump Organization. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr. «Trump Bucks» nu are nicio legătură cu președintele, cu campania sau cu Trump Organization.”

„Produsele «Trump Bucks» nu au nicio valoare, nu pot fi încasate la nicio bancă și nu au nicio afiliere cu președintele Trump, cu membrii familiei sale sau cu membrii administrației sale”, a subliniat Parchetul.

Autoritățile americane au avertizat că schema nu s-a oprit neapărat odată cu inculparea celor doi.

„Este important de subliniat că această activitate ar putea fi în desfășurare și îndemnăm cu fermitate pe oricine este vizat să nu furnizeze informații financiare sau fonduri niciunei entități legate de «Trump Bucks» sau de produsele fictive prezentate în acest comunicat”, a spus Clayton.

Casa Albă, contactată de The Independent pentru un comentariu, a redirecționat solicitarea către Departamentul de Justiție și Trump Organization.