Alertă de vreme rea: Vin ploile și furtunile în aproape toată țara. Prognoza ANM până duminică

1 minut de citit Publicat la 10:42 18 Mai 2026 Modificat la 10:42 18 Mai 2026

Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie anunță că săptămâna 18-24 mai va fi caracterizată de o vreme schimbătoare, cu episoade repetate de instabilitate atmosferică, ploi în mai multe regiuni și furtuni locale, în special în a doua parte a intervalului.

Potrivit meteorologilor, luna mai rămâne și anul acesta una dintre cele mai ploioase luni ale primăverii, iar România a trecut deja, în zilele de 16 și 17 mai, printr-un episod de ploi abundente și instabilitate atmosferică, generat de un ciclon mediteranean cu evoluție transbalcanică. Cele mai mari cantități de precipitații s-au înregistrat în Banat, Oltenia, Muntenia și sudul Dobrogei, unde au căzut în general 10-30 l/mp, iar local peste 40 l/mp.

Cum va fi vremea în zilele următoare

ANM explică faptul că, la nivel european, se conturează o situație de blocaj atmosferic: activitatea ciclonilor din Atlantic este limitată, în timp ce în centrul și nordul Europei se consolidează o zonă de presiune ridicată (anticiclon). Această configurație favorizează pătrunderi de aer cald spre nord, dar și episoade de aer rece care ajung spre centrul și sud-estul Europei.

În acest context, România va fi influențată de schimbări frecvente ale maselor de aer, ceea ce va menține o vreme instabilă în mai multe zile din intervalul prognozat.

Începând de miercuri, 20 mai, meteorologii estimează o posibilă reactivare a activității ciclonice în zona Mării Negre, ceea ce va favoriza apariția ploilor și a furtunilor în estul Europei, inclusiv în România. Circulația aerului în troposfera medie va fi slabă, ceea ce înseamnă că furtunile se vor deplasa lent. Din acest motiv, ploile pot dura mai mult într-o zonă și pot acumula cantități importante de apă într-un timp scurt.

De asemenea, aportul de umiditate dinspre Marea Neagră va contribui la accentuarea instabilității atmosferice, mai ales în a doua parte a zilei, când încălzirea diurnă favorizează formarea norilor de furtună.

Furtuni, averse și cantități mari de precipitații local

ANM arată că, în a doua parte a săptămânii, sunt așteptate: averse de ploaie, local torențiale, descărcări electrice frecvente, grindină pe arii restrânse, intensificări de vânt, uneori de scurtă durată, în special în timpul furtunilor.

În unele zone, mai ales în jumătatea estică a țării și la munte, se pot acumula cantități importante de apă într-un interval scurt de timp.

Din punct de vedere termic, săptămâna 18-24 mai va fi una relativ normală pentru această perioadă. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 19 și 26 de grade Celsius, iar minimele între 8 și 16 grade Celsius.