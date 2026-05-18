Puști și mitraliere la televizor și pe străzile Iranului. Regimul iranian răspunde cu sfidare la amenințările lui Trump

Publicat la 11:35 18 Mai 2026 Modificat la 11:35 18 Mai 2026

La televiziunile din Teheran, prezentatorii au început să tragă cu arma în direct. Foto: Capturi video Twitter/Sohheiill/IRIB via CNN.

Regimul de la Teheran scoate mii de oameni pe străzi la mitinguri de mobilizare a societății împotriva SUA, în condițiile în care este așteptată curând reluarea războiului lui Trump, relatează CNN.

În apropiere de piața Tajrish, un cartier bogat și exclusivist din Teheran, se aud strigăte de „Moarte Americii” dintr-o mare de steaguri ale așa-zisei „republici” islamice (în sens politologic, alăturarea acestor doi termeni este un non-sens – n. aut.), în timp ce comercianții locali încearcă să vândă ceai și suveniruri în mulțimea entuziasmată.

„Sunt cât se poate de pregătită să-mi sacrific viața pentru țară și pentru popor”, spune o tânără femeie, Tiana, purtând ochelari decorați cu steagul Iranului.

„Toto poporul, toată armata, toți comandanții pe care-i avem, toți suntem pregătiți să ne sacrificăm viețile și gata să luptăm cu toată inima și cu tot sufletul”, a adăugat ea.

Iranienii care susțin regimul par mai determinați ca niciodată să lupte, în ciuda amenințărilor recente ale lui Trump, care cere Iranului să accepte o înțelegere de pace cât mai repede.

„Ceasul ticăie pentru iran și ar face bine să acționeze rapid, altfel nu mai rămâne nimic din ei”, este cea mai nouă amenințare a lui Donald Trump, care se adaugă unui număr mare de astfel de ziceri.

Un bătrân din mulțime are la el o pancartă improvizată cu un mesaj în limba farsi – „Tehnologia de nucleară și de rachete este la fel de importantă precum granițele noastre, așa că le vom proteja pe toate”.

El spune că Iranul are nevoie de energie nucleară, nu de o bombă nucleară.

„Trump știe că nu avem bomba (nucleară) dar ne atacă chiar și așa”, a adăugat el.

Încredere zero în Trump

Zvonurile și fricile au început să escaladeze tot mai mult în societatea iraniană în ultimele zile și săptămâni – iminența reluării războiului pare să fie considerată inevitabilă de mulți iranieni.

„Știm că războiul ăsta nu e gata. Știm că Trump nu are nicio intenție să negocieze cu adevărat”, spune Fatima, o femeie iraniană care susține că a crescut la Londra și Dubai.

„O să vină și o să ne spună - «Faceți ce vă zic eu sau vă omor» - și apoi o să ne atace oricum, chiar dacă facem ce zice”, a adăugat ea. Mitingurile din Iran, așa-numitele „întâlniri nocturne” au loc în toata țara de aproape trei luni, practic de la începutul războiului.

Dar în ultimele zile au început să-și facă apariția elemente ceva mai sinistre – chioșcuri cu puști, unde civilii pot fi învățați să folosească arme de foc – un semn că regimul iranian se pregătește de ostilități de durată.

La un astfel de chioșc din piața Vanak, a putut fi văzută o femeie în ținută islamică învățând cum se trage cu o pușcă Kalașnikov. Un bărbat mascat îi arăta cum să dezasambleze și să asambleze la loc arma.

La câțiva metri distanță, o fetiță se juca cu o pușcă Kalașnikov neîncărcată, prefăcându-se că țintește și trage. După, i-a înmânat din nou arma instructorului care zâmbea.

Chemarea la arme a regimului iranian este repetată des și la televizor, iar la mai multe canale tv, prezentatorii apar cu puști de asalt în mâini.

Un astfel de prezentator, Hossein Hoseini, a tras chiar cu arma în tavan în timp ce transmitea live, după ce a fost învățat să tragă de un soldat al Gardienilor Revoluției.

Și o prezentatoare femeie, Mobina Nasiri, a fost văzută într-o ipostază similară, ținând o pușcă de asalt cu ambele mâini.

„Mi-au trimis și mie o armă din piața Vanak pentru ca să pot învăța și eu, ca voi toți, cum să o folosesc”, a anunțat ea.

Totuși, nu toți iranienii vor să lupte. Chiar după colț de mitingul din piața Tajrish, într-un parc liniștit de lângă Muzeul Cinematografiei din Iran, localnicii răsfoiau cărți la o tarabă în aer liber și beau ceai, în timp ce cuplurile se plimbau ținându-se de mână. „Nu războiului”, a spus un tânăr în trecere.

Așezată pe o bancă, alături de soțul ei, o femeie, profesoară universitară care a cerut să nu fie identificată, a spus cât de mult își doresc amândoi ca Iranul să se schimbe.

„Vrem doar să trăim într-o țară normală, în care copiii noștri să aibă un viitor”, a șoptit ea în engleză. „Vrem pace”, a spus o altă tânără.

Dar, pe fondul unei atmosfere tot mai tensionate în Iran și cu țara posibil aflată în pragul reluării războiului, aproape orice altceva în afară de mesajul oficial dur pare să fie acoperit.