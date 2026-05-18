PSD respinge varianta de premier Delia Velculescu. Olguța Vasilescu: Poate fi un Guvern PSD cu premier Sorin Grindeanu

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a spus luni, după consultările de la Palatul Cotroceni, că „există și varianta unui guvern minoritar în jurul PSD”. Ea a afirmat, în direct la Antena 3 CNN, că, așa cum s-au strâns voturile pentru moțiunea de cenzură, „putem să strângem voturile necesare în Parlament ca să poată fi susținut”.

Luni, de la ora 09:00, președintele Nicușor Dan a început o serie de negocieri oficiale cu partidele poitice. Prima delegație venită la Cotroceni a fost cea a PSD-ului, condusă de Sorin Grindeanu.

„Principalele, nu neapărat condiții, reguli sau principii, pe care noi nu le vom încălca sunt: nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba. Astea sunt principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât să se încerce să se ajungă la o soluție”, a spus Grindeanu, după întâlnirea care a durat aproximativ 35 de minute.

Ulterior consultărilor, Lia Olguța Vasilescu a spus că „există varianta unui guvern minoritar PSD”.

„Noi susținem mai multe variante. Oricare dintre ele poate, până la urmă, să fie aleasă de președintele Nicușor Dan. Sigur că prima variantă cu care am venit este cea pe care o știți cu toții: că putem să facem parte din aceeași coaliție, dar fără Ilie Bolojan ca prim-ministru.

Apoi, a doua variantă este aceea de a accepta un premier politic din partea Partidului Național Liberal, având în vedere că ei trebuiau să guverneze până la finalul acestui an.

Există și varianta unui guvern minoritar în jurul PSD și cred că putem să strângem voturile necesare. Există și varianta unui premier tehnocrat, dar nu orice fel de variantă. Adică nu respingem din start ideea de a exista un premier tehnocrat, cu o majoritate consolidată în Parlament, din partidele proeuropene, dar nu s-a discutat deocamdată niciun nume”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Despre vehicularea Deliei Velculescu ca premier, primarul Craiovei a spus că nu o cunoaște, subliniind că „dacă vine cu aceleași idei ca Ilie Bolojan, e clar că nu are rost”.

„Nu știu cine este doamna al cărei nume se vehiculează, dar cred că premierul ar trebui să cunoască realitățile din România. Apoi, va trebui să se așeze la masă cu partidele politice, cu un program de guvernare în față, să vedem ce idei are. Deocamdată, neștiind numele, nici nu are rost să fac supoziții pe această temă.

Sigur, am putea să acceptăm, dar, v-am spus, depinde foarte mult cine este nominalizarea și ce program are. Dacă vine cu aceleași idei ca Ilie Bolojan, e clar că nu are rost. Nu o cunoaștem pe doamna respectivă. Eu, cel puțin, nu am auzit de doamna. Nu știu dacă și colegii mei o cunosc, nu cred”, a mai spus ea.

Lia Olguța Vasilescu spune că „nu cred că vom ajunge” la negocieri cu AUR pentru un guvern minoritar, subliniind că dacă PSD dă premieri, acela ar fi Sorin Grindeanu.

„Nu cred că vom ajunge acolo, pentru că președintele Nicușor Dan a fost foarte categoric și anume că nu va accepta niciun fel de combinație cu AUR. Dar tocmai v-am spus că există și varianta unui guvern minoritar PSD și eu cred că putem să strângem voturile necesare în Parlament ca să poată fi susținut.

Noi am spus deja că, dacă este ca PSD-ul să dea premierul României, acesta va fi liderul partidului, domnul Sorin Grindeanu.

Nu este neapărat necesar să ajungem la voturile AUR. Nu e cazul să discutăm acum acest scenariu. Deocamdată sunt mai multe scenarii pe masă, dar eu vă spun că, dacă se va ajunge la situația în care există blocaj total și nu vrea nimeni să își asume guvernarea, PSD-ul poate să își asume, până la urmă, să genereze un guvern minoritar și cineva să ridice mâna pentru el.

Eu nu am spus deocamdată niciun partid care să fie votant al acestui guvern în Parlament. Da, am spus că putem să ne asumăm și eu cred că va trece un astfel de guvern prin Parlament”, a mai spus ea.