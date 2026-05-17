Germania își îndreaptă atenția spre Madagascar, în timp ce Europa încearcă să reducă dependența de China pentru baterii

Publicat la 11:55 17 Mai 2026 Modificat la 11:55 17 Mai 2026

Germania își îndreaptă atenția spre Madagascar în căutarea mineralelor critice, în contextul în care Europa accelerează eforturile de a reduce dependența de China pentru materiile prime folosite în bateriile vehiculelor electrice și în tehnologiile pentru energie curată, scrie Insider Africa.

Compania minieră canadiană NextSource Materials a anunțat că geologi ai guvernului german au vizitat recent mina sa de grafit Molo din Madagascar, ca parte a unei evaluări mai ample a industriei grafitului din această țară.

Vizita, realizată de Institutul Federal pentru Geologie și Resurse Naturale din Germania, arată că guvernele occidentale caută tot mai mult în Africa surse alternative de minerale pentru baterii, în contextul tensiunilor geopolitice care modifică lanțurile globale de aprovizionare.

Grafitul este o materie primă esențială pentru bateriile litiu-ion folosite la mașinile electrice și în sistemele de stocare a energiei. China domină atât extracția, cât și procesarea grafitului la nivel mondial, ceea ce provoacă îngrijorări tot mai mari în Europa și America de Nord privind siguranța aprovizionării.

NextSource a transmis că oficialii germani analizează dacă Madagascarul poate deveni o sursă sigură de grafit natural și materiale destinate industriei germane și pieței europene a bateriilor.

Studiul este realizat cu sprijinul Ministerului Minelor din Madagascar, iar concluziile urmează să fie transmise Ministerului Federal german pentru Cooperare Economică și Dezvoltare.

Interesul tot mai mare al Europei reflectă o schimbare mai amplă a politicii industriale în Occident. Germania, cea mai mare economie a Europei și țara unor mari producători auto precum Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz, caută acces mai sigur la mineralele necesare pentru tranziția la vehicule electrice.

Uniunea Europeană clasifică grafitul drept materie primă critică, iar Berlinul a lansat inițiative majore de finanțare pentru susținerea proiectelor miniere din străinătate. Printre acestea se află un fond pentru materii prime în valoare de un miliard de euro, administrat de banca publică germană de dezvoltare KfW, precum și un cadru mai larg de investiții de 2,5 miliarde de euro, realizat împreună cu Franța și Italia.

Madagascarul a devenit treptat un jucător important pe piața globală a grafitului. Potrivit United States Geological Survey, țara a depășit Mozambicul în 2024 și a devenit cel mai mare producător de grafit din Africa, cu o producție de aproximativ 85.000 de tone în acel an. În 2025, producția a fost de circa 80.000 de tone.

Pe lângă NextSource, în sectorul grafitului din Madagascar mai operează companii precum Tirupati Graphite și Établissements Gallois.

Totuși, unele proiecte miniere continuă să se confrunte cu dificultăți operaționale, în ciuda cererii globale în creștere.

Mina Molo, deținută de NextSource, are o capacitate de producție de 17.000 de tone pe an, dar funcționează în prezent sub capacitatea maximă din cauza unor limitări tehnice. Compania a precizat că situl produce la o rată anualizată de aproximativ 11.000 de tone.

În Africa, și alte țări, inclusiv Tanzania, își extind producția de grafit, în timp ce investitorii încearcă să își asigure accesul la mineralele esențiale pentru tranziția energetică globală.

Proiecte precum mina Epanko, deținută de EcoGraf, și proiectul Mahenge, dezvoltat de Black Rock Mining, ar urma să consolideze poziția Africii pe piața grafitului, aflată în creștere rapidă.

Analiștii se așteaptă ca lupta pentru activele africane de grafit să se intensifice în următorii ani, pe măsură ce economiile occidentale încearcă să își diversifice lanțurile de aprovizionare, să reducă dependența de China și să își asigure acces pe termen lung la materialele necesare pentru baterii.