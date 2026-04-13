UE intră în cursa pentru minerale rare și lansează o platformă de achiziții strategice pentru a reduce dependența de China

1 minut de citit Publicat la 22:18 13 Apr 2026 Modificat la 22:18 13 Apr 2026

Uniunea Europeană a lansat luni secțiunea privind mineralele critice a platformei sale de achiziții pentru energie și materiale, a anunțat Comisia Europeană.

Platforma face parte din strategia RESourceEU a blocului comunitar pentru a dezvolta lanțurile sale de aprovizionare cu pământuri rare și alte minerale strategice necesare pentru tranziția energetică și aplicațiile de apărare. China controlează până la 90% din producția din acest sector.

Platforma UE pentru Energie și Materii Prime conectează cumpărătorii cu furnizorii, dar lasă cele două părți să finalizeze tranzacțiile. Prin această inițiativă, Executivul comunitar își propune să ofere mai multă putere cumpărătorilor regionali și să reducă dependența de producătorul dominant, China.

Prin intermediul acestei platforme, cumpărătorii de materii prime critice vor putea să își agregheze cererea și să se conecteze cu furnizori, instituții financiare și operatori de stocare.

Mecanismul pentru Materii Prime face parte din eforturile UE de a diversifica sursele de aprovizionare cu materii prime critice, bazându-se pe Platforma Energetică a UE.

Deoarece industria din UE rămâne puternic dependentă de un număr limitat de furnizori din țări terțe, inițiativa urmărește să reducă vulnerabilitățile și să consolideze securitatea economică în fața riscurilor geopolitice în creștere, oferind vizibilitate asupra unor surse alternative.

Pentru companii, în special pentru cele mici, aceasta va permite dezvoltarea de parteneriate dincolo de rețelele existente.

Cu accent pe sectoare strategice precum pământurile rare, apărarea și materialele pentru baterii, acest instrument voluntar, bazat pe piață, completează relațiile comerciale existente fără a interveni în negocieri. Companiile interesate să participe la această primă rundă se pot înscrie până la sfârșitul lunii aprilie.