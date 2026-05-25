O geantă Hermès care a aparţinut Elenei Ceauşescu a fost scoasă la licitaţie alături de bijuterii istorice

În licitaţie vor intra alte peste 300 de obiecte decorative de lux, printre care un alt accesoriu care a aparţinut Elenei Ceauşescu / sursă foto: Artmark

O serie de bijuterii din colecţia fostei soţii a împăratului Bokassa I al Africii Centrale şi o geantă Hermès care a aparţinut Elenei Ceauşescu se regăsesc, printre altele, în Licitaţia cu Ceasuri, Bijuterii şi Accesorii de Lux, programată pe 4 iunie, la Artmark.

Potrivit unui comunicat al Artmark transmis luni Agerpres, evenimentul integrează peste 30 de piese provenite din colecţia Gabrielei Drâmbă, fostă soţie a împăratului Bokassa I al Republicii Centrafricane, între care un ceas Tissot Saphir din aur, de mână, de damă - de la un preţ de pornire de 5.000 de euro, o brăţară din aur alb, decorată cu diamante - de la 3.000 de euro, o broşă din aur bicolor, decorată cu email, turcoaze şi perle - de la 2.000 de euro şi un set format din pereche de cercei şi inel din aur, decorate cu perle - de la 1.000 de euro.

În licitaţie vor intra alte peste 300 de obiecte decorative de lux, printre care un alt accesoriu care a aparţinut Elenei Ceauşescu - o geantă Hermes din piele exotică, cu un preţ de pornire de 1.800 de euro.

Selecţia este completată de câteva piese de referinţă pentru piaţa internaţională a luxului şi a investiţiilor în bijuterii şi orologerie, precum un inel din aur alb cu diamant de 5,01 carate, car porneşte în licitaţie de la 28.000 de euro, un colier Mouawad cu diamante şi safir roz, de la 13.000 de euro, un Rolex Datejust cu rar cadran din malachit, din 1986, oferit de la 6.000 de euro - considerabil sub preţul actual de piaţă de 10.000 de euro, un spectaculos safir Padparadscha de 6,74 carate, una dintre cele mai rare varietăţi de safir din lume - care are preţul de pornire de 7.500 de euro.

Evenimentul se va desfăşura la Galeriile Artmark, la Palatul Cesianu-Racoviţă, pe 4 iunie, de la ora 18:00, până la această dată, toată selecţia de bijuterii beneficiind de o expoziţie cu intrare liberă, deschisă zilnic, de luni până duminică, în intervalul orar 10:00-20:00.