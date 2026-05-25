Au început înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027

1 minut de citit Publicat la 09:58 25 Mai 2026 Modificat la 09:58 25 Mai 2026

A început înscrierea la grădiniță/ foto: Getty Images

Prima etapă de înscriere la grădiniță a început luni, urmând să se încheie pe 18 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, notează Agerpres.

Înscrierea se face în baza celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor disponibile, astfel: 25 - 29 mai colectare cereri; 2 - 8 iunie procesare cereri faza I - prima opțiune; 9 - 12 iunie procesare cereri faza a II-a - a doua opțiune; 15 - 17 iunie procesare cereri faza a III-a - a treia opțiune.

Pe 18 iunie vor fi afișate rezultatele și locurile libere rămase, între 22 iunie și 9 iulie fiind programată etapa a II-a de înscrieri: 22 - 26 iunie - colectare cereri; 29 iunie - 1 iulie - procesare cereri faza I - prima opțiune; 2 - 6 iulie - procesare cereri faza a II-a - a doua opțiune; 7 - 8 iulie - procesare cereri faza a III-a - a treia opțiune.

Pe 9 iulie vor fi afișate rezultatele și locurile libere rămase după a doua etapă de înscrieri.

Etapa de ajustări va avea loc în perioada 17 - 27 august. În această perioadă se va face înscrierea pe locurile libere, în baza solicitărilor părinților depuse la inspectoratele școlare.

În această etapă pot fi înscriși copiii nerepartizați după cele două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani, copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși, copiii de peste 2 ani ai căror părinți solicită înscrierea în grupa mică de la grădiniță.

Pe 28 august vor fi afișate rezultatele și locurile libere după etapa de ajustări.

Conform Ministerului Educației și Cercetării, ordinea înscrierii sau numărul de înregistrare al cererii de înscriere nu constituie un criteriu. Înscrierea nu se face pe principiul „primul venit, primul servit”, ci pe baza criteriilor generale și specifice incluse în metodologie.