Premieră pentru România: Peste 4.000 de oi au fost trimise în Algeria cu avionul

2 minute de citit Publicat la 10:28 25 Mai 2026 Modificat la 10:32 25 Mai 2026

Alte trei zboruri cu ovine româneşti urmează să aibă loc. Sursa colaj foto: Facebook/ANSVSA

Premieră în exporturile românești. Peste 4.000 de ovine au fost transportate cu avionul în Algeria, duminică, a anunțat Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). Ovinele românești au ajuns în siguranță la destinaţie în doar două ore și jumătate, potrivit celor de la ANSVSA. Iar în perioada următoare sunt programate alte trei transporturi.

Conform sursei citate, Algeria a decis ca întreg necesarul pentru anul 2026, inclusiv pentru sărbătoarea Eid el-Adha, să fie asigurat exclusiv din România. Calitatea excelentă a cărnii de ovine din România strânge și mai mult colaborarea puternică dintre cele două state.

"ANSVSA: în premieră, România livrează peste 4.000 de ovine în Algeria cu avioane cargo. Primul transport aerian cargo cu ovine românești a ajuns în siguranță din România în Algeria, în numai două ore și jumătate. Alte trei transporturi sunt programate în perioada următoare", au transmis reprezentanţii din cadrul Agenţiei Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor într-un comunicat postat pe Facebook.

› Vezi galeria foto ‹

"Folosirea de zboruri cargo pentru a importa ovine din România plasează calitatea cărnii românești într-un segment super-premium. Subliniez și apreciez progresul crucial în termeni de eficiență logistică și siguranță pentru animale care însoțesc acest tip de transport. Ovinele ajung la destinație în doar două ore și jumătate, spre deosebire de un transport maritim care poate dura până la opt zile.

Cu alte cuvinte, avem o confirmare clară a încrederii pe care am câștigat-o într-o piață nouă pe care am deschis-o anul trecut. Calitatea și siguranța sanitar-veterinară definesc această colaborare", a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Bociu.

Primul export de ovine către Algeria a avut loc anul trecut, după un proces riguros de confirmare a procedurilor sanitar-veterinare care confirmă calitatea și siguranța cărnii de ovine crescute în România. În ultimele 30 de zile, peste 600.000 de ovine au fost exportate către Algeria, toate transportate în condiții riguroase de siguranță, la bordul mai multor nave special autorizate, a mai precizat ANSVSA.

Instituția explică de ce țara noastră exportă ovine: "Pentru că în România nu consumăm foarte multă carne de oaie. Consumul mediu se plasează la aproximativ 2,3 kg/locuitor/an. Prin urmare avem o supraproducție constantă.

De asemenea, oile crescute în România produc carne foarte apreciată în piețe tradițional consumatoarea de carne de oaie. În plus, România exportă oi în viu pentru că are încă o capacitate redusă de abatorizare în raport cu cererea de pe piețele externe".