Cupa Mondială 2026: Iranul îşi mută cantonamentul în Mexic

2 minute de citit Publicat la 10:37 25 Mai 2026 Modificat la 10:37 25 Mai 2026

Au mai rămas doar 18 de zile până la startul Cupei Mondiale / Foto: Getty Images

World Cup 2026 se apropie de startul oficial, cu doar 18 zile rămase până la fluierul de debut al unei ediții istorice, care promite un turneu extins, mai multe echipe și un nivel de spectacol fără precedent. Organizatorii și federațiile naționale se confruntă deja cu primele provocări logistice și medicale înaintea competiției din America de Nord.

World Cup 2026 este aici. Au mai rămas doar 18 de zile până la startul celei mai urmărite competiții sportive a planetei. Vorbim despre un mondial record, cu mai multe echipe și meciuri, dar și mai multe goluri marcate ca niciodată.

S-a discutat mult despre participarea Iranului la Cupa Mondială. În cele din urmă pare că nimic nu-i mai poate opri pe iranieni să participe la turneu. FIFA a aprobat acum mutarea bazei de pregătire pe care naționala urmează s-o folosească din Arizona în Mexic.

Președintele federației de fotbal de la Teheran a declarat că astfel se va evita o serie de complicații. Iran va înfrunta la World Cup Belgia, Noua Zeelandă și Egipt.

Complicații au apărut însă legate de participarea fotbaliștilor din Republica Democrată Congo la World Cup. Aceștia vor trebui să petreacă 21 de zile în carantină din cauza focarului de Ebola de acasă, inainte de a li se permite intrarea în Statele Unite.

Pentru moment, echipa își petrece izolarea în cantonament în Belgia. Oficialii congolezi susțin că real NU ar trebui să existe probleme, majoritatea fotbaliștilor evoluând în străinătate. RD Congo va evolua în Grupa K la turneul final din această vară, alături de Portugalia, Columbia şi Uzbekistan.

Pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii despre Campionatul Mondial de fotbal din acest an, nu uitaţi să intraţi pe site-ul Antena Sport, AS.RO.

Meciurile spectacol din Canada, Statele Unite ale Americii si Mexic sunt, in exclusivitate, in universul Antena. World Cup 2026 se vede în această vară pe Antena 1, Antena 3 CNN şi Antena Play.

Grupele de la Cupa Mondială, după jucarea barajelor din Europa

– Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia;

– Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Bosnia;

– Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti;

– Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay, Turcia;

– Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curaçao;

– Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia;

– Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă;

– Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde;

– Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia și (Irak – Bolivia);

– Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania;

– Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Congo;

– Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana.

Meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud, va avea loc pe 11 iunie, iar marea finală este programată pe 19 iulie.

Antena, prin Antena 1, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY difuzează în această vară cea mai mare competiție de fotbal din istorie: Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Meciurile spectacol din Canada, SUA şi Mexic se văd, în exclusivitate, în universul Antena.