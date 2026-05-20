SUA vor permite echipei de fotbal din Congo să participe la Cupa Mondială 2026, în ciuda focarului de Ebola

1 minut de citit Publicat la 09:33 20 Mai 2026 Modificat la 09:33 20 Mai 2026

Echipa națională de fotbal a Republicii Democrate Congo. Foto: Getty Images

SUA au interzis intrarea pe teritoriul non-americanilor care au vizitat Republica Democrată Congo (RDC), Uganda sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile, din cauza focarului de Ebola. Totuși, SUA se vor asigura că echipa de fotbal a RDC va putea intra în țară pentru a juca la Cupa Mondială, potrivit unui înalt oficial al Departamentului de Stat, scrie Al Jazeera.

„Ne așteptăm ca echipa RDC să poată participa la Cupa Mondială”, a declarat oficialul sub condiția anonimatului.

Oficialul american a declarat că echipa RDC, singura dintre cele trei țări care s-a calificat la principalul turneu de fotbal, se antrenase deja în Europa, așa că este posibil să nu fie supusă interdicției.

Persoanele care au fost în RDC în ultimele 21 de zile sunt supuse unui control strict necesar când întorc în țară.

„Lucrăm pentru a-i include în același protocol de testare în izolare, așa cum facem și cu cetățenii americani care se întorc în țară și rezidenții permanenți”, a declarat oficialul.

Oficialul a declarat că scutirea nu se va aplica fanilor obișnuiți din RDC care doresc să vină să susțină echipa.

RDC își începe campania de la Campionatul Mondial în Texas, împotriva Portugaliei, pe 17 iunie.

Este alertă în Africa, după ce un focar de Ebola a izbucnit pe 15 mai în Republica Democrată Congo. Cel mai recent bilanț, de pe 19 mai, arată că au fost consemnate cel puțin 500 de cazuri suspecte de Ebola și 130 de decese. Mai grav, tulpina depistată este una pentru care nu există vaccin, iar OMS iau în calcul să utilizeze vaccinuri sau medicamente încă aflate în dezvoltare pentru a contracara focarul agresiv.

Mai mult, Organizația Mondială a Sănătății a declarat epidemia de Ebola din provincia Ituri, în estul Republicii Democrate Congo, ca fiind urgență de sănătate publică de interes internațional.