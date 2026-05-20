Cum transformă SpaceX în milionari locuitorii unui oraș sărac de graniță din Texas

Un drum de aproximativ 45 de minute pe o șosea îngustă desparte unul dintre cele mai sărace orașe de frontieră din Statele Unite de inima imperiului SpaceX al lui Elon Musk. Oferta publică inițială a SpaceX, care vizează atragerea a aproximativ 75 de miliarde de dolari, va transforma în milionari o parte dintre cei peste 3.000 de angajați locali ai companiei. „Este o perioadă extraordinară pentru Brownsville, care ajunge să fie cunoscut ca un loc pentru investiții, inovație și oportunitate”, spune primarul localității.

Multe s-au schimbat în Brownsville, Texas, de când gigantul aerospațial privat s-a instalat în zonă, în urmă cu un deceniu, construind în apropiere un port spațial animat, pe țărmul Golfului Mexic. În centrul prăfuit al orașului s-au deschis două restaurante franțuzești, destinate noilor veniți. Plaja preferată odinioară de familiile cu venituri mici atrage acum Cybertruck-uri și turiști pasionați de spațiu, care fotografiază turnurile de lansare, scrie Bloomberg.

Însă banii noi care intră în Brownsville au creat atât câștigători, cât și perdanți, iar această dinamică ar urma să se accelereze atunci când SpaceX va ieși la bursă în această vară. Mulți locualnici nu își permit noile restaurante, aflate lângă magazine tradiționale care deservesc clienți mexicani veniți din Matamoros, orașul de peste Rio Grande. Prețurile locuințelor, deși încă mici după standardele naționale, cresc rapid, chiar dacă ritmul construcțiilor se intensifică.

Liderii civici și oamenii de afaceri din Brownsville încearcă să facă din acest moment mai degrabă o binecuvântare decât un blestem pentru orașul lor, cândva liniștit și adormit. „A fost un mic șoc pentru sistem, dar cred că situația s-a stabilizat”, a declarat primarul John Cowen, a șasea generație a familiei sale în această regiune. „Cred că oamenii sunt, în mare parte, foarte recunoscători că SpaceX este aici și suntem entuziasmați de creșterea pe care o vedem.”

El este deosebit de optimist în privința altor proiecte industriale atrase în zonă pe urmele SpaceX, fenomen pe care îl pune pe seama „aurei” de inovație și succes a companiei. În 2023, au început lucrările la un terminal de export pentru gaz natural lichefiat, întins pe 984 de acri, lângă Portul Brownsville. În luna martie, președintele Donald Trump a anunțat dezvoltarea unei rafinării petroliere de 300 de miliarde de dolari în port, proiect care ar putea aduce 500 de locuri de muncă permanente. Există chiar discuții despre o posibilă unitate de construcții navale pentru nave autonome destinate Marinei SUA.

Astfel de proiecte ar fi părut simple fantezii în urmă cu douăzeci de ani. „Este o perioadă extraordinară pentru Brownsville, care ajunge să fie cunoscut ca un loc pentru investiții, inovație și oportunitate”, a spus Cowen. SpaceX nu a răspuns unei solicitări de comentariu pentru acest articol.

Aflat în cel mai sudic punct al statului Texas, Brownsville a trecut prin mai multe perioade de avânt și declin. În timpul Războiului Civil, interdicția impusă de Uniune asupra bumbacului provenit din statele confederate i-a determinat pe cultivatori să trimită bumbacul la Brownsville. De acolo, acesta era mutat peste graniță, reetichetat ca produs mexican și apoi vândut atât în Nord, cât și către clienți internaționali. Schema a adus averi unei mici clase de comercianți.

Un secol mai târziu, Brownsville a devenit o destinație de cumpărături pentru mexicanii bogați, pe măsură ce economia Mexicului se liberaliza. Urme ale acelei epoci se mai văd încă în vitrinele decolorate din centru și în hotelul El Jardin, cândva cel mai elegant loc din oraș, apoi ani la rând o clădire abandonată, iar acum transformat în locuințe accesibile.

Destinul orașului Brownsville s-a schimbat în 2014, când SpaceX a început construcția bazei sale de lansare pe un teren de lângă plajă

Dincolo de avantajul terenului ieftin și deschis, alegerea părea neobișnuită. Compania de sateliți și rachete, fondată de Musk în 2002, avea sediul lângă Aeroportul Internațional Los Angeles, într-o piață a muncii din sudul Californiei plină de tineri ingineri și veterani ai industriei aerospațiale. Brownsville, în schimb, era la acea vreme cel mai sărac oraș din țară, cu 36% dintre locuitori sub pragul sărăciei.

Totuși, poziția sudică a orașului îl plasa relativ aproape de Ecuator, ceea ce oferă rachetelor lansate spre est un plus de energie datorită rotației Pământului. În plus, Golful Mexic se află la est, permițând rachetelor să decoleze deasupra apei, fără să survoleze zone populate.

Pe măsură ce compania și-a construit portul spațial, angajații săi au început treptat să se mute în zonă. Procesul s-a accelerat în 2021, când Musk a publicat un mesaj către milioanele sale de urmăritori de pe rețelele sociale, îndemnând persoanele interesate să lucreze la SpaceX să se mute în regiune.

„A fost ca și cum ai fi aprins un întrerupător. A apărut acel mesaj și am început să primesc apeluri din Oregon, din statul Washington, din nordul Californiei”, a spus Bob Torres, locuitor din Brownsville de-o viață și agent imobiliar. „Tweetul lui a avut această putere.”

Unii dintre noii veniți au cumpărat chiar și case mari în zonele rurale, proprietăți pe care localnicii le asociau înainte cu traficul de droguri, a spus Torres. Era vorba despre locuințe uriașe, înconjurate de proprietăți degradate. „Pe vremuri, când vedeam așa ceva, mă gândeam că acolo locuiește cineva din cartel”, a spus Torres, în vârstă de 67 de ani. „Acum, casa aceea aparține cuiva legat de SpaceX, bărbat sau femeie.”

Noii veniți nu s-au amestecat însă prea mult cu locuitorii vechi. Iar pe măsură ce baza s-a dezvoltat și a devenit sediul oficial al companiei în 2024, tot mai mulți angajați SpaceX au început să locuiască lângă portul spațial, nu în oraș. În luna mai a anului trecut, ei au votat chiar pentru încorporarea terenului din jurul bazei ca oraș de sine stătător, numit Starbase. Compania deține și un avion Boeing 737, folosit pentru a transporta angajați între Brownsville și California de mai multe ori pe săptămână, potrivit Laurei Sparks, administrator la Sun Valley Aviation, furnizor de servicii la aeroportul local.

Drept urmare, o mare parte din banii pe care SpaceX îi investește în sudul Texasului nu se văd direct în Brownsville. În 2021, Musk a donat 20 de milioane de dolari districtului școlar din comitatul Cameron și 10 milioane de dolari pentru revitalizarea orașului Brownsville. Cu toate acestea, multe vitrine din centru, aflate la parterul clădirilor în stil hacienda, rămân goale.

Printre spațiile folosite se numără magazine care vând haine ieftine și produse pentru casă cumpărătorilor mexicani. Un centru de donare de plasmă, aflat vizavi de primărie, atrage constant oameni care ies de acolo cu bandaje albastre pe antebrațe. Grupuri mici de muzicanți ambulanți, cu chitare și acordeoane, merg dintr-un restaurant în altul, cântă una-două melodii și strâng bacșișuri.

Totuși, câteva afaceri au apărut pentru angajații SpaceX și turiștii veniți să vadă lansările de rachete. Michael Limas, planificator financiar care lucrează cu mai mulți clienți de la SpaceX, a deschis în 2019, împreună cu fratele său, un bar de cocktailuri artizanale numit Las Ramblas. De atunci, a mai deschis și alte restaurante în centru, inclusiv localul de inspirație franceză Le Rêve.

„Ai un aflux de oameni veniți din alte părți, cu mai multă expunere, poate cu așteptări mai mari în materie de gastronomie, iar noi am simțit că există o oportunitate pe piață”, a spus Limas. „Din punct de vedere economic, lansările creează o oportunitate aparte, fiind privite ca niște mici Super Bowl-uri.”

Dar nu toate restaurantele sunt accesibile pentru localnici. Iar într-un oraș în care 94% dintre locuitori sunt latino, diversitatea etnică și rasială a clienților arată imediat că mulți sunt noi veniți sau doar vizitatori. „Să ieși la o cină de 300 de dolari.... Un locuitor obișnuit din Brownsville nu își permite așa ceva”, a spus Torres.

Mii de vizitatori umplu acum hotelurile locale pentru a vedea lansările de rachete SpaceX. Hȧkon Bortheim și Martina Lupocchino, turiști din Italia, au ales să viziteze Starbase în aprilie, la prima călătorie în Statele Unite a lui Hȧkon, deși vizita lor nu coincidea cu nicio lansare. Au vrut totuși să vadă baza, chiar dacă SpaceX nu oferă tururi publice.

Activitatea este în creștere și la Aeroportul Internațional Brownsville South Padre Island. Fiecare lansare SpaceX aduce un val de avioane private, a spus Sparks, a cărei companie operează pompe de combustibil și spații de hangar și le modernizează pentru a face față cererii. Sun Valley a observat și o creștere a numărului de înscrieri la școala sa de zbor, pe măsură ce angajații SpaceX încep să piloteze ca hobby.

„Doar în ultimii doi ani, aici, în Brownsville, am observat o creștere mare a traficului, în principal datorită SpaceX”, a spus Sparks.

Unul dintre cele mai mari efecte economice ale companiei se vede însă pe piața imobiliară, cu efecte atât pozitive, cât și negative.

Dezvoltatorii locali încearcă să țină pasul cu cererea

Joel Loera, care conduce o companie de recrutare pentru industrie, a început în urmă cu câțiva ani să dezvolte proiecte rezidențiale și finalizează acum construcția unui cartier la mică distanță de Starbase, având un altul planificat peste drum. El estimează că peste 80% dintre cumpărătorii proprietăților sale au legături cu SpaceX sau cu celelalte proiecte industriale noi care apar în zonă.

„A fost o decizie evidentă”, a spus Loera. „Este ceva entuziasmant pentru toată comunitatea. Există ambele perspective, desigur. Dar cred că, per total, în adâncul sufletului, știi că este un lucru bun pentru zonă.”

Partea negativă la care face referire Loera este prețul. Între 2014 și 2025, prețul mediu de vânzare al locuințelor din comitatul Cameron a crescut cu 125%, până la 254.000 de dolari, potrivit datelor Centrului de Cercetare Imobiliară al Universității Texas A&M. Anul trecut, 37% dintre locuințele vândute au depășit 300.000 de dolari, față de 8% în 2014. Pentru majoritatea noilor veniți, aceste prețuri sunt încă mici, dar pentru locuitorii vechi, ale căror salarii nu au crescut în același ritm, ele riscă să devină o povară.

„Chiriile tuturor au crescut. Chiria mea a urcat cu 200 de dolari pe lună”, a spus Bekah Hinojosa, artistă locală și organizatoare comunitară. Ea afirmă că angajații SpaceX cumpără case în cele mai bune cartiere din Brownsville. „De asemenea, renovează case și le transformă în Airbnb-uri.” Hinojosa face parte dintr-un grup mic, dar activ, de localnici și organizații care protestează vocal față de extinderea SpaceX.

Cu toate efectele SpaceX asupra zonei, este încă posibil să trăiești în Brownsville fără să simți prea mult impactul companiei, cel puțin până când o altă rachetă pornește zgomotos spre spațiu.