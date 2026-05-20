Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs în regiunea central-estică a Turciei

Publicat la 10:38 20 Mai 2026

Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs miercuri în zona central-estică a Turciei, a anunțat Centrul German de Cercetare în Geoștiințe (GFZ), notează Agerpres.

În urma seismului nu au fost emise rapoarte imediate cu privire la pagube materiale sau victime, a informat postul de televiziune NTV.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, a precizat GFZ.

Un cutremur de 5,5 a fost şi în martie

În luna martie, un cutremur cu magnitudinea de 5,5 grade a lovit provincia Tokat din nord-estul Turciei. Seismul respectiv s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).

"În urma cutremurului cu magnitudinea de 5,5 grade care a avut loc la ora 03:35 (00:35 GMT) în districtul Niksar din provincia Tokat şi care a fost resimţit şi în provinciile Samsun, Amasya, Ordu şi Sivas, până în prezent nu au fost raportate pagube", a afirmat agenţia turcă, în martie.