O casă în valoare de 3 milioane de euro este oferită în mod gratuit de proprietar, cu o singură condiție

1 minut de citit Publicat la 13:44 18 Mai 2026 Modificat la 13:47 18 Mai 2026

Insulă Nantucket din statul Massachusetts, SUA, este cunoscută drept „locul de joacă al miliardarilor” FOTO: Getty Images

O casă evaluată la 3 milioane de dolari, situată pe exclusivista insulă Nantucket din statul Massachusetts, SUA, este oferită gratuit viitorului proprietar, însă cu o condiție neobișnuită: locuința trebuie mutată de pe teren în cel mult șase luni.

Oferta face parte din programul local „Demolition Delay Bylaw”, prin care autoritățile încearcă să reducă demolările și cantitatea de deșeuri rezultate din acestea, încurajând relocarea caselor către alte amplasamente.

„De ce să ajungă aceste case la groapa de gunoi, când pot fi reutilizate?”, a declarat agenta imobiliară Shelly Lockwood, de la Pepper Frazier Real Estate, pentru Realtor.com citată de New York Post.

Locuința are trei dormitoare, două băi și o suprafață de aproximativ 161 de metri pătrați, fiind amplasată pe un teren de aproximativ 5.000 de metri păstrați. Spre deosebire de multe alte proprietăți din Nantucket, aceasta nu este amenințată direct de eroziunea litoralului, unul dintre motivele frecvente pentru care casele de pe insulă sunt relocate.

Cei interesați de ofertă trebuie să transmită o scrisoare de intenție atât proprietarului actual, cât și comisarului local pentru construcții. Viitorul cumpărător trebuie, de asemenea, să demonstreze că poate transporta casa la noua destinație în termenul stabilit de șase luni.

Potrivit lui Lockwood, terenurile au devenit extrem de valoroase pe insula de lux aflată în largul Cape Code, iar mulți investitori cumpără proprietăți doar pentru loturile pe care acestea sunt construite.

„Valoarea terenului este atât de mare, pentru că practic nu mai există spații disponibile pe insulă. Oamenii cumpără uneori case pe care nici nu le doresc, doar pentru a obține terenul”, a explicat aceasta.

Relocarea unei case poate costa între 150.000 și peste 500.000 de dolari. Totuși, în contextul în care prețul mediu al unei locuințe în Nantucket depășește 4,4 milioane de dolari, iar terenurile libere se vând cu aproximativ 1,65 milioane de dolari, oferta rămâne una extrem de atractivă.

„Astfel de oportunități sunt foarte rare și foarte căutate”, a spus Lockwood. „Cine nu și-ar dori o casă pentru costul mutării? Este o afacere extraordinară.”