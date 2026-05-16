Locuitorii din zona Lacului Tahoe obligaţi să găsească altă sursă de energie din cauza presiunii pe care o pun serverele AI pe reţea

Locuitorii din zona Lacului Tahoe nu ştiu de unde va proveni energia electrică după următorul sezon de schi, iar aceasta este o problemă majoră pentru cei aproape 50.000 de rezidenţi ai acestei regiuni din SUA. Centrul turistic Sierra Nevada, care găzduiește stațiuni de schi, cazinouri pe malul lacului și aproximativ 28 de milioane de vizitatori anual, se confruntă cu o criză energetică cu un vinovat comun: centrele de date care alimentează boom-ul inteligenței artificiale, notează Fortune.

NV Energy, compania de utilități din Nevada care a furnizat cea mai mare parte a energiei electrice a Lacului Tahoe timp de decenii, a anunţat că va înceta să furnizeze energie electrică după luna mai 2027. Motivul? NV Energy are nevoie de capacitatea pentru centrele de date.

Adică furnizorul de energie pentru regiunea Lacului Tahoe îi spune companiei de utilități că are la dispoziție mai puțin de un an pentru a găsi o altă sursă de energie.

Nordul Nevadei a devenit unul dintre coridoarele de centre de date cu cea mai rapidă creștere din țară. Google, Apple și Microsoft fie au construit, fie planifică facilități în jurul Centrului Industrial Tahoe-Reno, la est de Reno.

Institutul de Cercetare Desert, utilizând date din Planul Integrat de Resurse 2024 al NV Energy, a constatat că cele 12 proiecte de centre de date situate în mare parte în nordul Nevadei ar putea genera o cerere nouă de 5.900 de megawați până în 2033.

La un eveniment regional de afaceri de toamna trecută, directorul de dezvoltare a afacerilor al NV Energy a numit momentul „fără precedent”, spunând că firma este dornică să deservească noua sarcină industrială, dar că aceasta nu va „afecta baza noastră de clienți existentă”.

Însă cei 49.000 de clienți ai Liberty din California ar putea suporta deja costurile. Liberty Utilities generează aproximativ 25% din energia sa din instalații solare pe care le deține în Nevada. Restul de 75% provine de la NV Energy, iar această sursă nu va mai fi furnizată regiunii până anul viitor pe vremea asta.

Ce ar însemna o nouă sursă de energie

„E ca și cum nu am exista”, a declarat Danielle Hughes pentru Fortune. Hughes este rezidentă în North Lake Tahoe, CEO al organizației non-profit Tahoe Spark și supraveghetor în cadrul Diviziei de Eficiență a Comisiei pentru Energie din California.

Liberty este o companie de utilități deținută de investitori din California. Clienții săi locuiesc în California și plătesc tarife aprobate de Comisia pentru Utilități Publice din California. Dar rețeaua Liberty se află în interiorul autorității de echilibrare a NV Energy, se conectează la NV Energy în 38 de puncte și se bazează în întregime pe liniile de transport din Nevada, conform unui document depus de Liberty la autoritățile de reglementare din stat.

Teritoriul Liberty este o mică fâșie de-a lungul graniței de est a Californiei, situată în zona de echilibrare a NV Energy, mai degrabă decât în ​​cadrul Operatorului Independent de Sistem din California, care coordonează rețeaua pentru practic toți ceilalți plătitori de tarife din stat.

Construirea unei conexiuni directe la rețeaua electrică a Californiei ar necesita o nouă linie de transport la vest, peste Sierra Nevada, un proiect despre care președintele Liberty, Eric Schwarzrock, a declarat că ar costa „sute de milioane de dolari” cu impact semnificativ asupra terenurilor.

Serverele au folosit 22% din energia statului Nevada în 2024

Centrele de date au utilizat 22% din energia electrică a statului Nevada în 2024, iar această pondere ar putea crește la 35% până în 2030. În propriul plan de resurse al NV Energy pentru 2024, aproximativ 75% din creșterea sarcinii proiectelor majore este atribuită centrelor de date, conform mărturiei experților Sierra Club depuse la autoritățile de reglementare din Nevada și revizuite de Fortune, iar cea mai mare parte este concentrată în nordul Nevadei - folosind același sistem care alimentează cu energie electrică Lacul Tahoe.

NV Energy construiește Greenlink West, o linie de transport de 525 kV, în valoare de 4,2 miliarde de dolari, de la Las Vegas la Yerington, care se așteaptă să fie operațională în mai 2027. Schwarzrock a declarat că Liberty va fi „prima la coadă” când se va deschide Greenlink, oferindu-i acces la o gamă mai largă de furnizori de energie. Dar acest calendar se potrivește exact cu termenul limită al contractului, lăsând aproape nicio marjă de eroare. Aproximativ 70% din costurile proiectului vor fi suportate de clienții din sudul Nevadei.

Dar acest lucru nu este nimic nou, cel puțin potrivit NV Energy.

Katie Jo Collier, purtătoare de cuvânt a companiei de utilități, a declarat că tranziția a fost înrădăcinată într-o înțelegere de lungă durată cu Liberty „cu mult înainte ca creșterea încărcării centrelor de date să fie luată în considerare”, numind-o „o tranziție planificată pentru mulți ani, nu o reacție la evoluțiile recente”. NV Energy și-a vândut activele electrice din California către Liberty în 2009 și a fost de acord să continue să furnizeze energie temporar.

Acest acord a fost prelungit în 2015, din nou în 2020 și încă o dată la sfârșitul anului 2025, și de fiecare dată deoarece Liberty nu își asigurase încă o sursă independentă de alimentare, un calendar coroborat de documentele de reglementare revizuite de Fortune.

Însă experții au pus la îndoială dacă propriile proiecții ale cererii NV Energy sunt fiabile. Într-o mărturie depusă la autoritățile de reglementare din Nevada în octombrie 2024, economistul energetic Rose Anderson de la Synapse Energy Economics a avertizat că prognoza NV Energy privind sarcina pentru proiectele majore este „foarte incertă” și că clienții existenți ar putea ajunge să plătească pentru infrastructura construită pentru a servi cererea industrială care nu se materializează niciodată.

Liberty le-a spus clienților că NV Energy va rămâne furnizorul de servicii de transport, cablurile nu vor dispărea. Întrebarea este cine furnizează energia electrică care circulă prin ele, cât costă și dacă autoritățile de reglementare din California pot proteja clienții a căror rețea electrică din amonte se află în afara structurii obișnuite de planificare a Californiei.