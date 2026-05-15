Cine sunt italienii care au murit în Maldive, în timp ce făceau scufundări. Scenariul sinistru al experților: „Un sfârșit îngrozitor”

Publicat la 16:55 15 Mai 2026 Modificat la 17:11 15 Mai 2026

Printre cei cinci morți s-au numărat Giorgia Sommacal (stânga), mama ei, Monica Montefalcone (centru), și instructorul de scufundări Gianluca Benedetti FOTO: Instagram/ Universitatea din Genova

Patru dintre cei cinci scafandri italieni care au murit într-un accident de scufundare în Maldive făceau parte dintr-o echipă a Universității din Genova. Între ei erau profesoara de ecologie Monica Montefalcone, fiica ei și doi cercetători.

„Se presupune că scafandrii au murit în timp ce încercau să exploreze peșteri la o adâncime de 50 de metri”, a transmis Ministerul de Externe de la Roma, adăugând că incidentul a avut loc în atolul Vaavu, relatează BBC.

Armata din Maldive a declarat că un corp a fost găsit într-o peșteră aflată la aproximativ 60 de metri sub apă, iar ceilalți patru scafandri s-ar afla tot acolo.

Autoritățile au precizat că în zonă au fost trimiși scafandri echipați special, descriind operațiunea de căutare drept una cu risc foarte ridicat.

Se crede că acesta este cel mai grav accident de scufundare înregistrat în această mică națiune din Oceanul Indian, o destinație turistică populară datorită lanțului său de insule coraligene.

Presa locală a relatat că cei cinci italieni au intrat în apă joi dimineață.

Echipajul ambarcațiunii de scufundare cu care călătoreau i-a declarat dispăruți după ce aceștia nu au mai revenit la suprafață.

Poliția a declarat că vremea era nefavorabilă în zonă, aflată la aproximativ 100 km sud de capitala Malé. A fost emisă o avertizare cod galben pentru ambarcațiunile de pasageri și pescari.

Ulterior, Universitatea din Genova a identificat victimele ca fiind Monica Montefalcone, fiica ei Giorgia Sommacal, care era și studentă, cercetătoarea Muriel Oddenino și absolventul de biologie marină Federico Gualtieri.

A cincea victimă a fost identificată ca Gianluca Benedetti, manager al operațiunilor de navigație și instructor de scufundări.

Într-un mesaj publicat pe X, universitatea și-a exprimat „cele mai profunde condoleanțe” pentru victime.

Accidentele de scufundare și snorkeling sunt relativ rare în Maldive, deși în ultimii ani au fost raportate mai multe decese.

În decembrie anul trecut, o britanică experimentată s-a înecat într-un incident de scufundare în apropierea stațiunii insulare Ellaidhoo. Soțul ei a murit cinci zile mai târziu.

În 2024, un parlamentar japonez a murit în timp ce făcea snorkeling în atolul Lhaviyani.

Toxicitatea oxigenului și panica extremă

Toxicitatea oxigenului și panica extremă se numără printre factorii care ar fi putut provoca moartea celor cinci italieni.

Pneumologul Claudio Micheletto a declarat joi pentru publicația italiană Adnkronos că „este probabil ca ceva să fi mers prost cu buteliile”, întrucât toți cei cinci scafandri au murit în timpul aceleiași scufundări.

„Moartea cauzată de toxicitatea oxigenului, sau hiperoxia, este una dintre cele mai dramatice morți care pot surveni în timpul unei scufundări – un sfârșit îngrozitor”, a adăugat Micheletto, directorul secției de pneumologie a Spitalului Universitar din Verona.

Scafandrii respiră, de regulă, aer comprimat dintr-o butelie, compus din 21% oxigen și 79% azot, însă uneori folosesc nitrox, un amestec cu o concentrație mai mare de oxigen. Acesta poate ajuta la prelungirea timpului petrecut sub apă.

Micheletto a avertizat că inhalarea unor concentrații ridicate de oxigen poate fi fatală. „Când respiri o concentrație prea mare de oxigen, gazul devine toxic pentru organism”, a spus el. „În timpul scufundării apar amețeli, dureri, alterarea stării de conștiență și dezorientare, ceea ce face imposibilă revenirea la suprafață.”