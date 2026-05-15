Ghișeul Unic, dezvoltat de CJ Cluj, va fi implementat în toate județele din Transilvania: „Peste 400 de UAT-uri vor folosi acest soft”

Ghișeul Unic este o platformă online unde cetățenii pot solicita diverse documente. Foto: Getty Images

Ghișeul Unic, platforma digitală dezvoltată de Consiliul Județean Cluj, va fi implementată în toate județele din Transilvania. Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, a declarat la Antena 3 CNN că soful este accesibil pentru peste 400 de unități administrativ-teritoriale din regiunea de nord-vest a României, iar dacă Guvernul își dorește, poate deveni un proiect de țară.

Ghișeul Unic este o platformă online unde cetățenii pot solicita diverse documente: de la certificate de urbanism la autorizații de construcție. Cei care au nevoie de aceste acte de la stat nu mai trebuie să meargă până la un ghișeu și să depună un dosar, totul se face online.

În curând, nu doar clujenii vor fi scutiți de drumuri la diverse instituții publice, deoarece softul va fi implementat în alte regiuni din Transilvania.

„Acest proiect al nostru, pe care l-am implementat de aproximativ doi ani la Cluj și acum este verificat, îl vom pune la dispoziția întregii regiuni Nord-Vest, celor opt județe din regiunea Nord-Vest și practic putem spune că 444 de UAT-uri, respectiv primării, consilii județene, toată regiunea Nord-Vest va putea folosi acest soft pentru care noi deja am eliberat vreo 10.000 de acte în această perioadă.

Este o platformă specială pe care am construit-o noi la Consiliul Județean, iar acum, fiind singurul din țară pe care un audit l-a dat ca și soft performant, el va fi implementat în toată regiunea Nord-Vest, iar dacă celelalte regiuni din țară vor dori să preia experiența regiunii noastre, acest soft va putea ajunge iată și un proiect de țară”, a explicat Alin Tișe, președintele CJ Cluj la Antena 3 CNN.

Obiectivul Consiliului Județean Cluj la implementarea acestei platforme digitale a fost ca toate certificatele de urbanism să fie eliberate online.

„Peste 10.000 acte au fost emise. De la certificate de urbanism, autorizații de construire, drepturi de preemțiune. Totul este doar online. La CJ Cluj cetățenii nu mai depun hârtii. Este instituția fără hârtii. Am făcut un calcul, în ultimul an, certificatul de urbanism a fost eliberat în medie, în opt zile. Este o realizare senzațională”, a spus Tișe.

Președintele CJ Cluj a spus că Ghișeul Unic poate fi implementat la nivelul întregii țări.

„Sigur că într-o țară în care acum asistăm la mirii care se ceartă de la guvernare și nu avem guvernare, nu se mai vorbește digitalizare deloc, deși era un proiect ambițios al României, știți prea bine că se vorbește de 30 de ani de asta. Iată, noi oferim această platformă simplă pe care am dezvoltat-o și care poate să devină un proiect de țară. Depinde doar de mintea celor care vor gândi și pe celelalte regiuni. Noi, la regiunea Nord-Est, vă spuneam că peste 400 de localități vor beneficia de asta”, a mai spus Alin Tișe.