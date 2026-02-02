Certificatele de urbanism din toate localitățile din Cluj vor putea fi obținute de pe o singură platformă

„Cetățeanul clujean nu ar trebui să tot învețe să folosească diverse platforme”, a declarat șeful CJ Cluj.

Județul Cluj mai face un pas spre digitalizarea relației cu localnicii. Astfel, toate actele de urbanism pentru cele 81 de unități administrativ-teritoriale din județ vor fi eliberate printr-o singură platformă online. Avantajul pentru cei care au nevoie de aceste documente este că nu vor mai fi obligați să se deplaseze la ghișeu, iar actele le vor fi eliberate mult mai rapid, relatează Ziarul de Cluj.

Consiliul Județean Cluj va extinde facilitățile oferite prin platforma Ghișeul Unic (https://public.cluj.archi/), iar toate cele 81 de UAT, dintre care șase urbane și 75 rurale, vor putea obține documentele de urbanism prin intermediul platformei Consiliului Județean

„Cetățeanul clujean nu ar trebui să tot învețe să folosească diverse platforme. Dorim să venim în sprijinul său, prin oferirea unei singure platforme, valabilă pentru întreg județul.

Ar însemna o simplificare a procedurilor și o creștere a operativității autorităților în relația cu cetățeanul. Clujeanul trebuie să ajungă să își rezolve toate aceste probleme prin accesarea unei singure platforme”, a declarat liderul CJ Cluj, Alin Tișe.

Astfel, timpul eliberării acestor documente va fi mai scurt. Avantajul pentru cetățean îl reprezintă faptul că acesta nu va mai fi obligat la deplasări pentru depunerea actelor.