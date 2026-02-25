Noi alerte de vreme rea: Se anunță ploi, ninsori și viscol în mare parte din țară. Au fost emise 5 coduri portocalii și galbene

Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri, cinci coduri portocalii și galbene de zăpadă, viscol și vânt puternic, în special în zonele de munte. De asemenea, meteorologii au transmis și o informare de vreme rea pentru o mare parte din țară.

Alertă de vreme rea

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 08:00

Fenomene vizate: precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului

Până în dimineața zilei de joi (26 februarie) temporar vor fi precipitații îndeosebi în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. La munte și în Maramureș va ninge, în Transilvania și Moldova vor predomina ninsorile, iar în Dobrogea și Muntenia seara și la începutul nopții vor fi precipitații mixte, apoi va ninge. Izolat se va forma polei sau ghețuș. În Carpații Meridionali și de Curbură, local cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și se va depune strat nou de zăpadă, neuniform cu grosimi în medie de 10...15 cm.

Vântul va avea intensificări la munte cu viteze de 70...85 km/h, iar pe creste va sufla tare cu peste 85...90 km/h va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea semnificativ. Temporar intensificări ale vântului vor fi și în estul, sud-vestul și local în centrul țării cu viteze în general de 45...55 km/h.

Cod galben de zăpadă viscolită

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: zăpadă viscolită și troienită

Zone afectate: Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură

În Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 70...85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 100 m.

Cod portocaliu de viscol

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00

Fenomen vizate: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m

Zone avertizate: la altitudini în general de peste 1500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură

La altitudini în general de peste 1500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 80...110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m.

Cod galben de vânt

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, în vestul și sud-vestul Olteniei și în nordul Dobrogei

În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, în vestul și sud-vestul Olteniei și în nordul Dobrogei, cu viteze de 50...70 km/h.

Cod galben de zăpadă

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 20:00 – 26 februarie, ora 08:00

Fenomene vizate: zăpadă viscolită și troienită

Zone afectate: Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură

În Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 70...85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 100 m.

Cod portocaliu de viscol

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 20:00 – 26 februarie, ora 08:00

Fenomen vizate: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m

Zone avertizate: la altitudini în general de peste 1500 mîn Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură

La altitudini în general de peste 1500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 80...110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m.