Primăvara 2026 vine cu surprize: Un vortex polar și un Super El Nino dau peste cap tiparele meteo. Ce se anunță pentru Europa

Prognoza de primăvară 2026: Cum un nucleu vortex polar persistent și noul Super El Niño vor modela tiparul global. Foto: severe-weather.eu

Sezonul de iarnă s-a încheiat oficial, dar atmosfera nu s-a schimbat peste noapte. Primăvara 2026 începe sub influența unor fenomene complexe, care vor modela vremea la nivel global: un nucleu persistent al vortexului polar deasupra Americii de Nord și apariția rapidă a unui posibil Super El Nino în Pacific.

Tranziție lentă de la iarnă la primăvară

Luna martie este, în mod obișnuit, o perioadă de tranziție, iar acest lucru se vede clar și în 2026. Datele meteorologice arată că un nucleu al vortexului polar a rămas stabil deasupra estului Canadei, influențând în continuare vremea din America de Nord.

Acest tip de situație nu este neobișnuit în anii în care se produce o trecere rapidă de la fenomenul La Nina la El Nino. Deși La Niaa s-a încheiat oficial, efectele ei persistă în atmosferă, scrie Severe Weather.

Pentru Europa, această configurație are un efect indirect: contribuie la formarea unei zone de presiune ridicată în nord și nord-vest, în timp ce sudul continentului rămâne sub influența unor sisteme de presiune joasă. Pe scurt, asta înseamnă temperaturi mai ridicate în nordul Europei și episoade mai reci în centru și sud.

Pe măsură ce luna martie se apropie de final, aerul mai cald începe să se extindă, iar vremea devine treptat mai stabilă. În Europa, finalul lunii aduce temperaturi peste medie în nord și est, în timp ce sud-vestul rămâne mai rece și mai instabil.

Cum influențează El Nino vremea globală

Un factor esențial pentru evoluția vremii în 2026 este sistemul climatic din Pacific cunoscut drept ENSO (El Nino - Oscilația Sudică). Acesta alternează între faze reci (La Nina) și calde (El Nino), fiecare având efecte diferite asupra circulației atmosferice globale.

În prezent, datele arată o încălzire rapidă a apelor din Pacificul tropical. Temperaturile din estul regiunii sunt deja cu aproximativ 2 grade peste normal, iar tendința de încălzire este susținută de așa-numitele unde Kelvin - mase de apă caldă care se deplasează în adâncime și reapar la suprafață.

Acest proces indică începutul unui nou episod El Nino, iar modelele climatice sugerează că fenomenul ar putea deveni unul foarte puternic, de tip „Super El Nino”, în a doua parte a anului.

Ce înseamnă un Super El Nino

Un Super El Nino apare atunci când anomaliile de temperatură din Pacific depășesc constant pragul de 2 grade. Spre deosebire de un El Nino obișnuit, acest tip de fenomen amplifică semnificativ extremele meteorologice la nivel global.

Consecințele pot include inundații masive în unele regiuni, secete severe în altele și modificări importante ale traseelor furtunilor. Practic, tiparele meteorologice obișnuite sunt „date peste cap”.

Analizele bazate pe ani similari din trecut arată că, în astfel de perioade de tranziție rapidă, Europa tinde să aibă o primăvară mai caldă decât în mod normal, în timp ce America de Nord se confruntă cu episoade mai reci, mai ales în nord și est.

Prognoza pentru primăvara 2026: Europa, mai caldă și mai umedă

Datele sezoniere pentru perioada aprilie–iunie confirmă această tendință.

În Europa, modelele indică temperaturi peste medie în mare parte a continentului, în special în centru, sud și nord. Vestul și nord-vestul ar putea avea valori apropiate de normal, din cauza unei zone de presiune joasă situate în Atlanticul de Nord.

În același timp, precipitațiile ar putea fi mai abundente decât de obicei în multe regiuni. Aerul umed din Atlantic, adus de aceste sisteme de presiune joasă, ar putea genera ploi frecvente în vestul, centrul și sudul Europei.

Modelele meteorologice analizate, inclusiv cele europene și britanice, indică un scenariu similar, ceea ce crește gradul de încredere în această prognoză.