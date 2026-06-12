Ursoaica filmată într-o casă din Bușteni a fost împușcată. Și puiul ei a fost ucis

Animalele au reușit de fiecare dată să ajungă la frigider. Foto: captură video Mihai Văsii

O ursoaică, care a intrat de două ori într-o casă din stațiunea Bușteni împreună cu puii ei, a fost împușcată vineri după-amiază. În timpul intervenției, a fost rănit mortal și unul dintre puii ei, iar ceilalți doi au reușit să fugă în pădure. Puii sunt acum căutați pentru a fi capturați și duși la adăpostul pentru pui de urs din Bălan, Harghita, relatează Agerpres.

Ursoaica și puii săi au intrat de două ori, în ultimele două zile, în casa aflată la marginea pădurii din stațiunea Bușteni. Animalele au reușit de fiecare dată să ajungă la frigider și să se hrănească, a declarat Mihai Văsii, fiul proprietarului locuinței. Acesta a reușit și să filmeze animalele.

„Uitați, la ora 12:00, ursul în casă la noi. Uitați!”, a exclamat el în timpul filmării.

Bărbatul a declarat că tatăl său, în vârstă de 92 de ani, se afla în zona de demisol a casei atunci când animalele au intrat în locuință.

„Ursul acesta a mai intrat și ieri în casă. Acolo locuiește tatăl meu, persoană în vârstă de 92 de ani. (...) A intrat ieri, a deschis frigiderul, a mâncat o cașcavea sau ceva de genul acesta. Azi la ora 12:00, din nou... (...) Astăzi din nou a venit ursoaica cu trei pui, a intrat în casă, iar a deschis frigiderul și se vede pe filmare...”, a spus Mihai Văsii pentru Agerpres.

La fața locului s-a deplasat un echipaj de jandarmi care a îndepărtat animalele în pădure. Echipa de intervenție monitorizau zona, când ursoaica și puii ei s-au întors.

„În cursul după-amiezii, animalele au revenit în aceeași gospodărie, situația fiind evaluată ca având un grad ridicat de pericol pentru siguranța persoanelor aflate în zonă'”, a precizat Primăria Bușteni într-un comunicat de presă.

În aceste condiții, conform legii, ursoaica a fost împușcată, iar unul dintre pui a fost rănit mortal.

„În timpul acțiunii, exemplarul adult a fost recoltat. Unul dintre pui a suferit răni incompatibile cu viața, iar ceilalți doi pui s-au retras în zona împădurită. Aceștia continuă a fi căutați pentru a fi trimiși către adăpostul pentru pui de urs de la Bălan, Harghita'”, se mai arată în comunicatul primăriei.

Jandarmii prahoveni au intervenit, în primele cinci luni ale anului, la peste 270 de sesizări pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor, numărul intervențiilor fiind în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut.

Tanczos Barna cere Comisiei Europene să scoată ursul brun de pe lista speciilor protejate

În urmă cu două zile, ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat că a trimis o scrisoare Comisiei Europene în care cere ca ursul brun să fie scos de pe lista speciilor protejate. Vicepremierul a declarat că România este sprijinită în acest demers de mai multe state membre ale Uniunii Europene

Tanczos Barna a explicat, de asemenea, că această modificare este necesară pentru a proteja viețile oamenilor, după ce atacurile urșilor s-au înmulțit.

„Au murit zeci de persoane. Din păcate, avem zeci de tragedii din cauza atacurilor de urs”, a spus ministrul.

Potrivit estimărilor din cadrul proiectului „Implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România”, numărul urșilor bruni a ajuns la un minim de 10.419 indivizi.