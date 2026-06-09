Trei turişti străini au fost atacaţi de urs pe Transfăgărăşan. Au vrut să-l hrănească şi să îşi facă un selfie cu el

Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Un nou incident grav a avut loc pe Transfăgărășan, luni. Trei turiști străini, doi portughezi și o ucraineancă, au ajuns la spital după ce au fost atacați de un urs. Primele date arată că străinii au ignorat complet panourile care îi avertizează să stea departe de animalele sălbatice. Cei doi soţi din Portugalia au vrut să își facă un selfie cu ursul, iar tânăra din Ucraina a încercat să îl hrănească. Cu toţii au ajuns la spital după ce au fost atacaţi de acesta. În prezent, autoritățile încearcă să dea de urma animalului care urmează să fie împuşcat.

Toți hotelierii din zona Transfăgărășan spun că anul acesta turiștii care ignoră pericolul sunt mai mulți ca niciodată. În ciuda tuturor informărilor, deja sunt nouă victime în decurs de două săptămâni.

Panourile de avertizare privind interdicția de a hrăni urșii au fost montate în 2025 şi, deşi, sunt scrise în limba română, dar şi în limba engleză, ele sunt ignorate atât de români, cât şi de străini. Cei doi turiști portughezi, un bărbat de 62 de ani și o femeie de 53 de ani, au fost atacaţi de un urs în zona Vidraru.

"Portughezii au spus clar că au coborât să facă selfie, iar soţia s-a întors cu spatele la urs ca să o fotografieze soţul şi a prins-o din spate", a precizat Mihai Coman, inginer silvic Ocolul Silvic Vidraru- Direcția Silvică Argeș.

Ulterior, acesta a mai făcut următoarele precizări: "Este mai mult decât grav, deja este scăpat de sub control. La momentul ăsta, legislaţia nu ne permite mai mult de atât".

Tânăra din Ucraina a fost atacată de un urs pe Transfăgărășan în seara zilei de luni.

"Cetăţeanca părea foarte panicată, speriată. Iniţial, am crezut că-mi cere detalii despre traseu, dar am văzut că nu se dă jos şi îmi face semn să merg la maşină şi mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat. Şi, atunci, am văzut că este rănită la picior şi am întrebat dacă sun la ambulanţă şi a spus că da", a povestit un martor.

"Toate aceste tragedii şi drame, dar şi presiunea pusă pe serviciile de ambulanţă pot fi evitate atâta timp cât înţelegem toţi că o plimbare pe Transfăgărăşan nu trebuie să însemne o amintire când este hrănit un urs", a transmis Andreea Gheordunescu, managerul Spitalului Municipal Curtea de Argeș.

"Nu îşi iau măsuri de siguranţă pentru ei", a spus angajata unei pensiuni, iar o altă angajată a declarat: "Noi am pus un gard electric aici, pe fiecare seară vine la tomberoane, în altă seară a intrat acolo, la uşă. Deci, practic, nu avem ce să le facem".

Pe Transfăgărășan funcționează deja patrule mixte de jandarmi și reprezentanți ai Ocolului Silvic. Specialiștii spun, însă, că numărul urșilor este foarte mare. La fel și cel al turiștilor care se expun, permanent, pericolului.



