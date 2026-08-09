Alertă pe litoral, unde este arborat steagul roșu. În Eforie Nord, salvamarii au chemat jandarmii ca să-i scoată pe turiști din apă

1 minut de citit Publicat la 14:46 09 Aug 2026 Modificat la 14:46 09 Aug 2026

Alertă pe litoral, unde este arborat steagul roșu. În Eforie Nord, salvamarii au chemat jandarmii ca să-i scoată pe turiști din apă. FOTO: Colaj Antena 3 CNN

Mai mulți turiști aflați în vacanță la Eforie Nord au intrat în mare, deși pe litoral era arborat steagul roșu, iar scăldatul era interzis din cauza valurilor puternice și a curenților periculoși. Pentru că aceștia nu au respectat avertismentele salvamarilor, pe plajă au fost chemați jandarmii.

Salvamarii le-au cerut în repetate rânduri turiștilor să iasă din apă și le-au explocat că marea este agitată și că își pun viața în pericol. Oamenii au refuzat însă să asculte.

În aceste condiții, salvamarii au cerut ajutorul jandarmilor. Când au observat echipajul ajuns pe plajă, turiștii au ieșit în cele din urmă din apă.

Aceștia riscă însă să fie amendați. Jandarmii au anunțat că vor întocmi un proces-verbal și vor analiza aplicarea unor sancțiuni. În asemenea situații, amenzile pot fi cuprinse între 500 și 1.000 de lei.

Steagul roșu a fost arborat pe litoral din cauza vântului puternic, a valurilor mari și a curenților care îi pot trage în larg chiar și pe înotătorii experimentați.

Condițiile periculoase s-ar putea menține și în ziua următoare, astfel că steagul roșu ar putea rămâne arborat pe mai multe plaje.

Salvamarii le recomandă turiștilor să respecte semnificația steagurilor și toate indicațiile primite pe plajă. Ignorarea avertismentelor poate pune în pericol atât viața celor care intră în apă, cât și pe cea a salvatorilor obligați să intervină.