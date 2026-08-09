"Nu excludem o operaţiune sub steag fals a Rusiei". Un fost ministru bulgar are un nou scenariu pentru drona explodată lângă Kardam

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Todor Tagatev, fost ministru al Apărării în Bulgaria, spune că ipoteza unei operațiuni sub steag fals a Rusiei nu ar trebui exclusă, referindu-se la după explozia dronei de lângă Kardam, de sâmbătă, notează Mediapool.

"Ministerul Apărării și Guvernul sunt concentrate în totalitate pe scenariul unei drone ucrainene care a făcut obiectul unui război electronic, bruiaj, manipularea semnalelor GPS, cel mai probabil.

Și aceasta este într-adevăr cea mai probabilă ipoteză. Există însă și o altă variantă. În urmă cu doar două zile, ministrul lituanian al Apărării a avertizat din nou că Rusia pregătește operațiuni sub steag fals folosind drone ucrainene la sol sau părți ale acestora, care vor fi ulterior folosite împotriva obiectelor din infrastructura critică a țărilor baltice.

Această ipoteză este mai puțin probabilă, dar în acest moment nu ar trebui să o excludem ”, a declarat Tagarev.

"Această dronă cu ogivă, deși mică, cade și explodează foarte aproape de stațiile de compresoare de pe conducta de gaze, ceea ce este extrem de important pentru aprovizionarea cu gaze nu numai a țărilor UE, ci și a Ucrainei în timpul iernii ”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, premierul, ministrul Apărării și șeful Forțelor Apărării se concentrează în prezent pe acțiuni posibile cu mijloacele și capacitățile disponibile ale țării noastre.

„Totuși, trebuie să gândim puțin mai larg aici. De exemplu, Andrey Gyurov a explicat ieri că capacitatea noastră de a acționa cu forțele disponibile este limitată, dar trebuie să ne gândim la politici.

Ceea ce mă îngrijorează este că nu am auzit absolut nimic cu privire la politica de dezvoltare a capacităților relevante, nici de la prim-ministru, nici de la ministrul Apărării, nici de la oricine s-a alăturat declarațiilor pe această temă ”, a spus el.

Bulgaria şi-a întărit apărarea aeriană

El a reamintit că Guvernul a declarat că, după cele trei incidente de acum aproximativ două săptămâni cu drone rusești în România, țara noastră și-a consolidat capacitățile de apărare anti-drone și au fost desfășurate mijloace suplimentare de monitorizare a spațiului aerian, sisteme de rachete antiaeriene și aviație:

„Cu toate acestea, nu am putut reacționa în niciun fel, ceea ce arată că faptul că ne bazăm în întregime pe echipamente sovietice în Bulgaria, în special pe aceste radare, nu ne ajută cu nimic împotriva amenințărilor moderne la adresa securității noastre, cum ar fi amenințările provenite de la drone. De asemenea, nu avem mijloace suplimentare, deoarece din punct de vedere tehnic este complet posibil să se determine dacă avem în prezent manipulări ale semnalului GPS.”

Tagarev a subliniat că Bulgaria se bazează pe echipamente sovietice vechi sau chiar mai noi, care însă nu sunt specializate.

„Acum aproximativ un an, am spus că era doar o chestiune de timp până când o dronă va intra în spațiul nostru aerian, așa că cu siguranță vom avea și alte cazuri pe măsură ce războiul continuă ”, a adăugat el.