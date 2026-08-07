Se redeschide accesul la Cadastru. Guvernul anunță că e-Terra va fi disponibilă etapizat. Ce se întâmplă cu plățile și extrasele

Cadastrul a fost spart pe 14 iulie, iar tranzacțiile imobiliare din toată țara au fost blocate de atunci. Foto: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară / Facebook

Aplicația e-Terra va deveni funcțională săptămâna viitoare. Sistemul Cadastrului este indisponibil încă din 14 iulie, în urma unui atac cibernetic major asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. „Pentru a evita blocarea sistemului chiar din primele ore și pentru a respecta ordinea de înregistrare, redeschiderea se va face în etape”, a transmis, vineri, Guvernul, într-un comunicat.

„Testele de securitate, funcționalitate și performanță ale sistemului e-Terra avansează bine, iar potrivit estimărilor platforma va deveni funcțională în cursul săptămânii viitoare.

Pe toată durata în care sistemul electronic nu a fost disponibil, cererile depuse la ghișeu, prin poștă sau curier au fost înregistrate cu menționarea exactă a datei și orei primirii. La repunerea în funcțiune, toate cererile, atât cele depuse prin corespondență, cât și actele instrumentate de notarii publici, anterior blocării sistemului și neînregistrate la OCPI-uri, vor fi introduse în registrul electronic cu păstrarea obligatorie a rangului lor legal”, a transmis Guvernul.

Astfel, „valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate a fost prelungită”.

„Valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate și valabile la momentul incidentului a fost, de asemenea, prelungită automat cu numărul de zile de indisponibilitate a sistemului, tocmai pentru a proteja rangul actelor notariale încheiate în această perioadă. Măsurile luate au ca scop protejarea rangului tuturor actelor autentificate pe durata întreruperii”, se mai arată în comunicat.

Guvernul transmite că redeschiderea va fi etapizată, „pentru a evita blocarea sistemului din primele ore”.

„Pentru a evita blocarea sistemului chiar din primele ore și pentru a respecta ordinea de înregistrare, redeschiderea se va face în etape, stabilite împreună cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR):

În prima zi, activitatea va fi dedicată înregistrării actelor autentificate în perioada de întrerupere și verificării funcționării aplicației, în colaborare directă cu notarii publici

Începând cu a doua zi, sistemul va fi disponibil pentru toți utilizatorii care aveau deja acces înainte de incident, pentru a asigura același tratament tuturor beneficiarilor serviciilor ANCPI.

Acolo unde va fi nevoie, personal din alte birouri teritoriale va putea fi redirecționat temporar către oficiile cu volum mai mare de cereri”, mai transmis oficialii.

Potrivit Guvernului, termenele celor aproximativ 94.000 de cereri existente au fost, de asemenea, prelungite.

„Pentru cererile aflate deja în curs de soluționare la momentul incidentului, termenele legale au fost prelungite printr-o decizie internă a ANCPI. La reluarea activității, resursele de personal disponibile vor fi mobilizate pentru soluționarea acestora în termenul legal”, se mai arată în comunicat.

În primele zile, platat cu cardul va fi indisponibilă, iar anumite documente PDF s-ar putea să nu fie disponibile.

„În primele zile după redeschidere, plata cu cardul în aplicație nu va fi disponibilă. Pot fi folosite plata prin ordin de plată sau la casieria oficiului, iar chitanța va fi eliberată tot prin e-Terra. Documentele care dovedesc plata tarifelor pentru cereri nedepuse până la 15 iulie 2026 rămân valabile pentru înregistrare până cel târziu la 5 septembrie 2026. Fiecare oficiu teritorial va avea cel puțin o stație de lucru dedicată publicului, cu personal care să sprijine proprietarii în vizualizarea cărții funciare a imobilelor deținute, iar pentru utilizatori vor fi puse la dispoziție manuale și materiale video de utilizare. Pentru orice dificultăți întâmpinate în primele zile, ANCPI va organiza un call-center dedicat.

Este posibil ca, temporar, unele documente PDF să nu fie disponibile, ca urmare a nefinalizării transferului în Cloudul Guvernamental. Acestea nu sunt pierdute și vor deveni accesibile pe măsură ce transferul se încheie. De asemenea, din cauza volumului acumulat, aplicația poate răspunde mai lent în primele zile; noua infrastructură este însă mai performantă decât cea anterioară, iar funcționarea este de așteptat să revină la parametri normali pe măsură ce volumul de accesări se stabilizează. Sistemul va fi monitorizat permanent, iar echipele tehnice vor interveni imediat în cazul oricărei disfuncționalități”, se mai arată în document.

Cadastrul a fost spart pe 14 iulie, iar tranzacțiile imobiliare din toată țara au fost blocate de atunci. În urma atacului, hackerul a amenințat că șterge inclusiv copiile de rezervă.