Un hacker a scos la vânzare, pe Internet, datele furate de la Agenția pentru Cadastru. Atacatorul spune că şterge şi copiile de rezervă

Un hacker a scos la vânzare, pe Internet, datele furate de la Agenția pentru Cadastru. Foto: Getty Images

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a fost ținta unui atac cibernetic, în urmă cu 3 zile, care "a generat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției”. ANCPI a transmis că toate sistemele au fost afectate, cât și aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra. Între timp, un hacker a scos la vânzare aceste date pe Internet şi ameninţă că a început deja să şteargă din copiile de rezervă ale sistemelor IT, notează Publicrecord.

Hackerul care a scos la vânzare datele din sistemele Agenției pentru Cadastru ameninţă România şi-i anunţă pe potenţialii clienţi ce anume vinde.

"[RO] Thy arss shall be spanked, Romania ! [ANCPI]” ( O să iei o bătaie la fund, România! [ANCPI], n. red.) este titlul anunțului făcut de un utilizator pe un site unde sunt scoase la vânzare diverse leak-uri, notează sursa amintită.

"Pe lângă datele cetățenilor români, provenite din diverse baze de date colectate prin rețelele ANCPI, există și o copie a serverelor GitLab care conțin codul sursă al tuturor sistemelor lor, precum Eterra, RENNS, precum și o versiune a micului meu program de ransomware. Site-ul oficial al guvernului a anunțat o oprire a sistemelor IT din cauza unor „probleme tehnice”, dar aceasta este o afirmație puțin cam subestimată. S-a făcut o ofertă de asistență, dar fără insistență sau presiune", mai scrie în anunţul preluat de Publicrecord.

De asemenea, hackerul a transmis că a început să șteargă backup-urile disponibile (copiile de date). Kela, o companie de securitate cibernetică israeliană, îl descrie pe hacker ca fiind un infractor cibernetic cu competențe tehnice care comercializează date sensibile la nivel mondial provenind de la companii aeriene, bănci și guverne.

ANCPI, despre atacul cibernetic

„Precizăm că datele administrate prin sistemele informatice gestionate de ANCPI sunt în siguranță și nu au fost compromise în urma acestui incident. În prezent, circumstanțele atacului sunt investigate de instituțiile competente ale statului”, a transmis Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) după atac.

ANCPI menționează că toate sistemele sunt afectate.

„Reamintim că, începând de marți, 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI, inclusiv adresele de e-mail ale instituției și aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra sunt nefuncționale.

Din informațiile pe care le avem în acest moment, estimăm că, cel mai probabil, până la finalul săptămânii curente, aplicația e-Terra nu va fi disponibilă.

Regretăm situația creată și vă asigurăm că echipele noastre tehnice depun toate eforturile pentru restabilirea funcționării sistemelor în condiții de siguranță pentru toți utilizatorii, în cel mai scurt timp posibil”, mai spune ANCPI.