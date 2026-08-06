Antena 3 CNN Actualitate Blocaj în trafic în București: șoseaua s-a surpat în zona bulevardului Eroilor

Blocaj în trafic în București: șoseaua s-a surpat în zona bulevardului Eroilor

A.O.
<1 minut de citit Publicat la 19:06 06 Aug 2026 Modificat la 19:06 06 Aug 2026
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Polițist într-o intersecție din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Poliția Capitalei via Facebook

Pe bulevardul Eroilor din București se circulă pe o singură bandă pe sens, joi seara, după ce o parte din șosea s-a surpat, relatează Agerpres. 

Brigada Rutieră a fost sesizată joi, în jurul orei 16:30, cu privire la faptul că în zona Bulevardul Eroilor nr. 3 s-a produs o surpare a părţii carosabile.

„În acest context, s-a impus intervenţia imediată a societăţii Apa Nova, traficul pe bulevardul Eroilor fiind asigurat pe câte o bandă de circulaţie pentru fiecare sens de mers”, a transmis Biroul de presă al Brigăzii Rutiere.

Având în vedere aceste aspecte, Brigada Rutieră solicită șoferilor: 

  • să circule cu prudenţă;
  • să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă; 
  • să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare, precum şi semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri; 

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Etichete: București Brigada Rutiera Apa Nova

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