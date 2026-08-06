Blocaj în trafic în București: șoseaua s-a surpat în zona bulevardului Eroilor

Polițist într-o intersecție din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Poliția Capitalei via Facebook

Pe bulevardul Eroilor din București se circulă pe o singură bandă pe sens, joi seara, după ce o parte din șosea s-a surpat, relatează Agerpres.

Brigada Rutieră a fost sesizată joi, în jurul orei 16:30, cu privire la faptul că în zona Bulevardul Eroilor nr. 3 s-a produs o surpare a părţii carosabile.



„În acest context, s-a impus intervenţia imediată a societăţii Apa Nova, traficul pe bulevardul Eroilor fiind asigurat pe câte o bandă de circulaţie pentru fiecare sens de mers”, a transmis Biroul de presă al Brigăzii Rutiere.



Având în vedere aceste aspecte, Brigada Rutieră solicită șoferilor: