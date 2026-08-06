Blocaj în trafic în București: șoseaua s-a surpat în zona bulevardului Eroilor

Pe bulevardul Eroilor din București se circulă pe o singură bandă pe sens, joi seara, după ce o parte din șosea s-a surpat, relatează Agerpres.
Brigada Rutieră a fost sesizată joi, în jurul orei 16:30, cu privire la faptul că în zona Bulevardul Eroilor nr. 3 s-a produs o surpare a părţii carosabile.
„În acest context, s-a impus intervenţia imediată a societăţii Apa Nova, traficul pe bulevardul Eroilor fiind asigurat pe câte o bandă de circulaţie pentru fiecare sens de mers”, a transmis Biroul de presă al Brigăzii Rutiere.
Având în vedere aceste aspecte, Brigada Rutieră solicită șoferilor:
- să circule cu prudenţă;
- să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă;
- să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare, precum şi semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri;