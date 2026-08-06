Bulgaria, România şi Spania au semnat un acord pentru misiuni comune de poliţie aeriană

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Forţele aeriene din Bulgaria, România şi Spania au semnat un acord tehnic trilateral pentru desfăşurarea de operaţiuni transfrontaliere de poliţie aeriană în cadrul NATO, a anunțat joi Ministerul bulgar al Apărării, potrivit Agerpres.



Înţelegerea a fost încheiată în virtutea unui acord bilateral între România şi Bulgaria, semnat în 2021, care prevede posibilitatea ca avioane de vânătoare dintr-o ţară terţă, în acest caz Spania, să participe la operaţiuni de poliţie aeriană, potrivit comunicatului transmis de Ministerul Apărării de la Sofia, citat de agenția EFE.



În cadrul Sistemului integrat de apărare aeriană şi antirachetă al NATO ((NATO Integrated Air and Missile Defence System - NATINAMDS), forţele aeriene spaniole vor efectua misiuni de patrulare aeriană atât în spaţiul aerian al României, unde sunt desfăşurate în prezent, iar dacă va fi necesar de asemenea în spaţiul aerian al Bulgariei, a explicat Ministerul Apărării de la Sofia.



Desfăşurarea de misiuni comune de supraveghere aeriană împreună cu alte state membre ale NATO face parte din mecanismele Alianţei menite să garanteze securitatea spaţiului aerian al ţărilor de pe flancul estic, în apropierea Ucrainei.



Această cooperare contribuie la consolidarea coordonării în materie de apărare aeriană şi antirachetă între aliaţi şi de asemenea la consolidarea capacităţilor de apărare colectivă, a mai menţionat Ministerul bulgar al Apărării.