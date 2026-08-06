Virusul Ebola din RD Congo ar fi putut suferi o mutație. Bilanțul deceselor este „de şase ori mai ridicat” decât în epidemia din 2014

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Agenţia sanitară Africa CDC şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) vor să investigheze împreună o posibilă mutație a virusului Ebola, din cauza răspândirii rapide a cazurilor în RD Congo. „Nivelul de severitate al acestei epidemii Bundibugyo este fără precedent. Organizaţia urmează „să demareze unele studii pentru a înţelege dacă a existat o mutaţie”, a spus Jean Kaseya, director general al Africa CDC, în conferinţa de presă săptămânală de joi, informează DPA, potrivit Agerpres.

„Autorităţile sanitare trebuie să pornească acum de la premisa că există 4.000 de cazuri”, a spus Kaseya, precizând că bilanţul actual de peste 3.900 de cazuri confirmate este din ziua anterioară.

Cifra este de peste opt ori mai mare decât în acelaşi interval din timpul epidemiei de Ebola în Africa Occidentală din 2014, cea mai severă de pe continent până în prezent.

„Bilanţul deceselor în această perioadă este de şase ori mai ridicat”, a spus Kaseya.

Ebola este o afecţiune gravă, iar virusul se poate transmite prin contact fizic şi, în special, contact cu fluidele corporale.

Focarul actual, cauzat de varianta Bundibugyo, pentru care nu există încă un vaccin aprobat, este cea mai amplă cu care s-a confruntat această ţară din Africa. Un studiu clinic pentru un nou vaccin este în curs de desfăşurare.

În 2014 şi 2015, peste 11.000 de persoane au murit într-o epidemie de Ebola din Africa Occidentală. Circa 2.300 de persoane şi-au pierdut viaţa în a doua cea mai gravă epidemie înregistrată vreodată, care a avut loc în perioada 2018-2020 în estul Congo.