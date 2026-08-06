Congo interzice exportul de concentrate de cupru și cobalt. China, Canada și Elveția sunt cele mai afectate de noua interdicţie

2 minute de citit Publicat la 21:20 06 Aug 2026 Modificat la 21:20 06 Aug 2026

R.D. Congo este cel mai mare producător de cobalt din lume. FOTO: Hepta

Republica Democratică Congo, ţara africană care este cel mai mare producător de cobalt din lume, a interzis exportul de concentrate de cupru și cobalt, pentru a încuraja o prelucrare mai amplă pe teritoriul său, notează Business Insider Africa.

Această măsură urmărește păstrarea în țară a unei părți mai mari din profiturile generate de minerit și stimularea economiei congoleze.

Interdicția intră în vigoare imediat, dar prevede posibilitatea unor derogări speciale și este însoțită de un nou sistem de impozitare a activităților miniere. Marile companii miniere internaționale, în special cele din Elveția, Canada și China, sunt direct afectate de aceste noi reglementări.

Noul ordin guvernamental, semnat de mai mulți miniștri de rang înalt, interzice exportul de concentrate, cu efect imediat. Prin impunerea prelucrării locale a mineralelor, guvernul urmărește să sporească veniturile naționale și să consolideze economia internă.

Deși interdicția este strictă, ministrul minelor are permisiunea de a acorda derogări speciale, valabile un an, pentru exporturile considerate de importanță strategică.

Această schimbare obligă companiile internaționale să își reevalueze modul în care gestionează mineralele extrase din țară.

Noi taxe și impactul asupra industriei la nivel mondial

Pe lângă interdicția privind exportul, Congo a introdus un nou sistem de taxare pentru produsele secundare rezultate din activitățile miniere, sistem care include o perioadă de tranziție de trei luni.

Agenția Reuters a relatat că acest nou regim fiscal utilizează un coeficient de evaluare de 55% pentru a garanta că statul obține beneficii financiare mai mari de pe urma acestor materiale suplimentare.

Mai multe dintre cele mai mari companii miniere din lume sunt afectate de aceste noi reglementări, inclusiv grupul elvețian Glencore și compania canadiană Ivanhoe Mines.

Companii chineze importante precum CMOC, Huayou Cobalt și Zijin Mining, alături de Eurasian Resources Group, se confruntă, de asemenea, cu aceste noi restricții, pe măsură ce țara își schimbă strategia în domeniul mineritului.

Interdicţia nu vizează toate mineralele

Este de remarcat faptul că interdicția vizează în mod specific concentratele de cupru și cobalt, și nu toate materiile prime minerale.

Concentratele sunt obținute după ce minereul extras este sfărâmat și prelucrat pentru a elimina cea mai mare parte a sterilului, rezultând un material cu un conținut mult mai ridicat de cupru sau cobalt. De regulă, acestea sunt exportate pentru a fi supuse unor procese ulterioare de rafinare și transformare în metale finite.

Și alte țări africane interzic exportul de materii prime

Această măsură luată de Congo face parte dintr-o tendință tot mai răspândită pe întregul continent, pe măsură ce tot mai multe state refuză să exporte materii prime fără a le prelucra în prealabil.

De exemplu, Business Insider Africa a relatat că Nigeria a interzis recent exportul de boabe de cacao brute, pentru a se asigura că recoltele sale sunt măcinate, presate și transformate în ciocolată pe teritoriul propriu.

În mod similar, Zambia a restricționat exportul de cupru nerafinat pentru a obliga companiile internaționale să construiască unități de producție locale, capabile să fabrice produse finite, precum cablurile electrice de înaltă tensiune.

Guineea a interzis recent exportul de aur nerafinat, impunând ca întreaga cantitate de aur să fie prelucrată sub formă de lingouri într-o unitate locală înainte de a fi vândută pe piața internațională.

De asemenea, Zimbabwe a suspendat exportul de concentrate de litiu pentru a încuraja crearea de valoare adăugată pe plan intern și pentru a preveni pierderea de bogăție prin livrarea de produse neprelucrate.

Împreună, aceste țări formează un front comun pentru a se asigura că resursele lor naturale servesc drept motor pe termen lung al propriei dezvoltări industriale.