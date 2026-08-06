Pană majoră de curent în Anglia: trenurile nu mai circulă, este haos în gări. Avaria a afectat 8 companii feroviare

Traficul feroviar va fi afectat toată ziua, a anunțat National Rail. Foto: Getty Images

Traficul feroviar este oprit în aproape toată Anglia după o defecțiune electrică majoră, relatează BBC. National Rail, rețeaua de operatori feroviari de pasageri din Marea Britanie, a declarat că avaria nu va fi reparată până la sfârșitul zilei. Sute de pasageri s-au trezit fie blocați în trenuri, fie în gări cu transportul anulat.

Traficul feroviar este grav perturbat din cauza unei defecțiuni electrice la un centru de comunicații, a anunțat National Rail, fără să specifice exact unde. Totuși, a anunțat că traficul feroviar va fi blocat toată ziua.

Trenurile de pasageri de la opt companii au fost afectate de avarie. TransPennine Express a transmis că trenurile „nu pot circula în siguranță” din cauza unei defecțiuni a sistemelor de comunicații ale rețelei, provocată de o întrerupere a alimentării cu energie electrică a Network Rail în zona Greater Manchester și în nord-vestul Angliei.

Potrivit surselor BBC, perturbarea traficului feroviar a fost provocată de o pană de curent în zona Ardwick, care a afectat Centrul de Operare Feroviară din Manchester, unde se află toate sistemele de control necesare pentru operarea în siguranță a rețelei feroviare.

Sute de pasageri au fost afectați de pana de curent. Jo Hooper era de o jumătate de oră în trenul care o ducea de la Grimsby la Manchester când pasagerii au primit o veste proastă.

„Ni s-a spus că trenul a fost anulat și că își va încheia călătoria la Sheffield”, a spus Jo, care se îndrepta spre Manchester pentru a pleca într-o excursie de weekend împreună cu fiica sa.

Ea a reușit să ajungă la destinație ei cu două ore și jumătate mai târziu decât planificase. „Am citit poveștile altor pasageri și simt că eu am scăpat destul de ușor”, a spus ea.

Ministrul Transporturilor a anunțat că traficul feroviar va fi afectat de pana de curent toată ziua și i-a sfătuit pe pasageri să-și verifice călătoriile înainte de a pleca.

Heidi Alexander a scris într-o postare pe X că îi pare rău să audă că pasagerii din nord-vestul Angliei sunt afectați de o pană de curent, trenurile fiind anulate sau întârziate.

I am sorry to hear passengers in the North West are affected by a power outage, with trains cancelled or delayed.



I am receiving regular updates while Network Rail works to resolve the issue.



Disruption is expected during the rest of the day, so please check before you travel. — Heidi Alexander MP (@Heidi_Labour) August 6, 2026

Au fost și pasageri care au lăudat modul în care personalul a gestionat incidentul. Ea călătorea de la Deansgate la Leyland când trenul s-a oprit.

„A fost o evacuare controlată de pe viaduct – trenul s-a oprit când semnalele au încetat să funcționeze. Unul dintre conductorii trenului conducea un grup de stagiari și a fost atât de calmă și profesionistă. Personalul a fost fenomenal, mai ales instructoarea!”, a spus Stacey.

Totuși, pana de curent a costat-o 60 de lire, banii pe care i-a plătit pentru un taxi până acasă: „Sper să-mi recuperez banii”.

Matt și partenera sa, Sarah, au aterizat în Manchester din Gibraltar mai devreme astăzi și sperau să ia trenul spre casă.

„Am decis să luăm trenul până acasă, în Clitheroe, pentru prima dată și ce zi proastă am ales!” , a spus Matt.

El a declarat că, după ce au văzut că trenul lor fusese anulat, cei doi au comandat un Uber pentru a ajunge acasă. „Din fericire, am reușit să găsim unul, dar ne costă o avere”, a adăugat Matt.

Chris este din Edinburgh, dar a rămas blocat în Manchester după ce a călătorit ieri din Scoția în interes de serviciu. Bărbatul a declarat pentru BBC că „nu are nicio idee” cum va ajunge acasă și că, cel mai probabil, va rezerva o cameră la hotel pentru noaptea aceasta, în ciuda costurilor și a neplăcerilor. El a descris situația drept „costisitoare, neplăcută... frustrantă”.

„Ni se spune în continuare că niciun tren nu are alimentare cu energie electrică, nu există electricitate și nu se așteaptă ca vreun tren să circule astăzi până la sfârșitul zilei. Va trebui să îmi iau o cameră la un hotel aici și să văd dacă pot ajunge acasă mâine”,a spus el.