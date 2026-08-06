Văduva lui Aleksei Navalnîi îi îndeamnă pe ruşi să voteze partidul liberal Iabloko, care se opune războiului din Ucraina

Iulia Navalnaia. sursa foto: Getty

Văduva activistului opozant rus Aleksei Navalnîi, Iulia Navalnaia, a lansat joi un apel către cetăţenii ruşi să voteze la alegerile parlamentare în septembrie partidul liberal pro-occidental Iabloko, partid care cere încetarea războiului cu Ucraina, notează Agerpres.

"Acestea vor fi primele alegeri parlamentare care se vor desfăşura în contextul unui război pe scară largă", spune Iulia Navalnaia într-un videoclip postat pe reţelele de socializare.

"Ştim că o mare parte a ruşilor se opun războiului. Ştim că nu există o problemă mai importantă decât oprirea acestuia cât mai curând", continuă Iulia Navalnaia, care nu trăieşte în Rusia.

"Deocamdată, există pe buletinul de vot un singur partid care afişează public o poziţie anti-război", partidul Iabloko, aşadar este "corect din punct de vedere moral şi politic" ca acesta să fie votat, argumentează ea.

Istoria partidului Iabloko

Iabloko, care înseamnă "măr" în limba rusă, a întruchipat speranţele liberalilor pro-occidentali din Rusia în anii '90, dar lipsa succeselor electorale l-a făcut apoi să devină nerelevant, nemaiavând grup parlamentar în Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului, din anul 2003.

Totuşi, Iabloko este singurul partid din Rusia care cere încetarea necondiţionată a războiului din Ucraina, iar liderii săi susţin că alegerile parlamentare din septembrie vor fi "un referendum care va arăta guvernului că milioane de ruşi se opun" războiului.

Acest partid are însă foarte puţine şanse să obţină mandate în parlament, sau dacă le-ar obţine să fie suficiente pentru a lupta împotriva preşedintelui Vladimir Putin, într-o ţară în care alegerile sunt strict controlate de guvern şi opoziţia nu este tolerată.

Aleksei Navalnîi, care a murit subit pe 16 februarie 2022 în circumstanţe suspecte în închisoarea din regiunea arctică unde executa o pedeapsă de 19 ani de detenţie, a fost membru al partidului Iabloko, din care a fost exclus în 2007.

Totuşi, văduva sa a cerut să fie lăsate la o parte divergenţele din trecut şi a insistat că prioritatea acum este zădărnicirea planurilor Kremlinului.

Următoarele alegeri, "oricât de fraudate vor fi ele", sunt "singura ocazie legală şi sigură după mulţi ani de a ne exprima dezacordul faţă de putere", a subliniat Iulia Navalnaia.