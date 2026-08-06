Restricții la apă instituite în 141 de localități din România. Dezastrul de pe Dunăre se mută și pe râurile din interiorul țării

În principalele 40 de lacuri, coeficientul de umplere este astăzi de 71%. Foto: Getty Images

În 141 de localități din zeci de județe din țară există restricții de apă, din cauza secetei severe care a afectat principalele bazine hidrografice din România, a anunțat Ana-Maria Agiu, purtătoarea de cuvânt al Administrației Naționale a Apelor Române (ANAR).

„În ceea ce privește seceta, la nivel național vorbim despre un regim deficitar atât în bazinul Crișanei, Olteniei, Munteniei, Moldovei. De altfel, în bazinul Crișanei se înregistrează sectoare de râuri care prezintă fenomene de secare și debite minime sub cel necesar în mai multe zone ale țării”, a declarat Ana-Maria Agiu.

Din monitorizarea Apelor Române, autoritățile locale din 141 de localități au fost forțate să impună restricții la utilizarea apei:

80 de localități din 12 județe care au în acest moment restricții în alimentarea cu apă în sistem centralizat;

61 de localități din trei județe care nu beneficiază de sisteme centralizate de alimentare cu apă, respectiv se alimentează din puțuri și fântâni;

„Din monitorizarea pe care am realizat-o și care conține informații, până la sfârșitul lunii iulie, avem 80 de localități din 12 județe care au în acest moment restricții în alimentarea cu apă în sistem centralizat. Vorbim despre județul Neamț 26 de localități, Bihor 15 localități, Bacău 10 localități, Galați opt localități, Vaslui opt localități, Maramureș șapte localități.

În ceea ce privește impunerea de restricții în localitățile care nu beneficiază de sisteme centralizate de alimentare cu apă, respectiv se alimentează din puțuri și fântâni, avem la nivel național 61 de localități din trei județe Botoșani 55 de localități, Gorj trei localități, Iași trei localități”, a spus Ana-Maria Agiu.

În principalele 40 de lacuri, coeficientul de umplere este astăzi de 71% și este considerată „rezervă de apă strategică, menținută pentru păstrarea volumelor de apă în vederea asigurării alimentării cu apă a populației fără restricții din sursa de apă de suprafață, în sistem centralizat”.

Veștile care vin de la meteorologi nu sunt îmbucurătoare. Deși vor urma ploi în perioada următoare vor avea caracter torențial pe intervale scurte de timp și nu vor compensa lipsa apei provocată de seceta pedologică și hidrologică severă.

„Vorbim de cantități care la nivel punctiform pot să atingă valori de 30-40 l/mp, dar caracterul torențial pe intervale scurte de timp nu vor putea compensa atât seceta pedologică care la acest moment înregistrează valori deosebit de ridicate în special în partea de vest, nord-vest, centru, est sud-est și sud-vest a țării”, a spus directoarea ANM, Elena Mateescu, joi la Antena 3 CNN.

Dunărea a atins un nou minim istoric

Seceta a afectat și afluenții Dunării, iar fluviul a atins un nou minim istoric, punând în pericol funcționarea Centralei de la Cernavodă, unde mai este în funcțiune doar Unitatea 2.

„Dunărea înregistrează astăzi un nou minim istoric, de 1.400m³/s iar acest debit minim se va menține staționar până cel puțin pe 12 august. Aceasta este o veste relativ bună, în sensul în care vorbim despre o staționalitate a debitelor pe o durată de o săptămână. În ceea ce privește nivelul Dunării, la Cernavodă, acesta este astăzi de -218cm și va ajunge în data de 12 august la -228 cm aceasta înseamnă o scădere cu 10 cm.

Putem constata faptul că, raportându-ne la prognoza de luni, scăderea în 7 zile este de 10cm. De asemenea, dacă în data de luni aveam -218 deci centimetri, iar astăzi avem tot aceeași valoare la Cernavodă, putem constata faptul că am câștigat trei-4 zile în plus pentru menținerea unor debite minime în vederea funcționării în siguranță a centralei de la Cernavodă. În același timp, din monitorizarea debitelor de astăzi constatăm faptul că nivelul Dunării a scăzut de ieri până astăzi cu 2 cm”, a declarat purtătoarea de cuvânt al Administrației Naționale a Apelor Române (ANAR).

În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat joi că criza energetică ar putea continua încă o săptămână sau două.

De asemenea, situația se poate agrava dacă Unitatea 2 de la Centrala Nucleară Cernavodă nu va mai putea funcționa sau dacă România nu va mai putea face importurile necesare seara, din cauza opririi unor capacități de producție în țările vecine.

Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va autoriza vineri Transelectrica să aplice, dacă va fi nevoie, măsuri de limitare a consumului pentru marii consumatori industriali.