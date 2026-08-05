PNRR se termină. Bolojan și Nazare au activat CI3P ca să găsească bani de investiții. ”Grecia, Polonia şi Turcia au utilizat PPP”

Ilie Bolojan și Alexandru Nazare au operaționalizat Comitetul Interministerial privind Proiectele în Parteneriat Public-Privat - CI3P. Foto: Hepta

România are nevoie de un nou motor de dezvoltare, pe măsură ce Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă se apropie de final, iar operaţionalizarea Comitetului Interministerial privind Proiectele în Parteneriat Public-Privat - CI3P reprezintă un pas major, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.



"România are nevoie de un nou motor de dezvoltare. Pe măsură ce PNRR se apropie de final, iar actualul ciclu de finanţare europeană intră treptat în ultima sa etapă, trebuie să fim mai creativi şi mai competitivi şi să mobilizăm noi surse de finanţare pentru proiectele strategice. De aceea, operaţionalizarea Comitetului Interministerial privind Proiectele în Parteneriat Public-Privat - CI3P, prin decizia recent semnată de premierul Ilie Bolojan, la propunerea Ministerului Finanţelor, reprezintă un pas major. Parteneriatul public-privat este una dintre temele pe care le-am abordat prioritar încă din 2024, când am început să susţin că România trebuie să îşi pregătească din timp următoarea etapă a investiţiilor publice şi să utilizeze mai eficient acest instrument, folosit cu succes în numeroase state europene", a scris ministrul, miercuri, pe pagina sa de Facebook, citată de Agerpres.



Potrivit acestuia, noua structură, coordonată de Ministerul Finanţelor, reuneşte nouă ministere şi Secretariatul General al Guvernului, pentru a aduce o abordare unitară în selectarea, pregătirea şi monitorizarea proiectelor PPP. CI3P este completat de un alt instrument esenţial ce urmează a fi lansat, introdus prin pachetul de susţinere a economiei în luna februarie: "Programul 2026-2028 - Facilitatea Naţională pentru pregătirea proiectelor şi asistenţă tehnică pentru PPP", cu o alocare de până la 25 de milioane de euro.



"Prin acest instrument vom putea pregăti treptat un portofoliu naţional de proiecte mature, bine fundamentate şi atractive pentru investitori. Astfel, Guvernul şi ministerele prin CI3P stabilesc direcţia, iar Facilitatea are rolul - prin organismele de implementare, Ministerul Finanţelor şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare - să transforme ideile bune în proiecte mature şi bancabile.

PPP nu înseamnă bani gratuiţi şi nici transferarea netransparentă a unor obligaţii în viitor. Va trebui ca proiectele să fie selectate doar dacă demonstrează eficienţă economică faţă de achiziţia publică tradiţională, suportabilitate bugetară şi o distribuire reală a riscurilor către partenerul care le poate gestiona cel mai bine. Tocmai de aceea, România are nevoie de pregătire profesionistă şi de coordonare la nivelul Ministerului Finanţelor", a explicat Nazare.



Şeful de la Finanţe a subliniat că rolul CI3P este să identifice proiectele strategice care pot fi dezvoltate prin PPP, să asigure coerenţa cadrului legislativ, să faciliteze colaborarea între instituţii, să promoveze mecanisme moderne de finanţare şi cofinanţare şi să construiască un portofoliu naţional de investiţii pregătite să atragă capital privat. Totodată, CI3P va asigura dialogul cu Comisia Europeană şi instituţiile financiare internaţionale.



"PPP nu înseamnă doar resurse financiare suplimentare. Înseamnă acces la expertiză, tehnologie, inovaţie, management performant, evaluarea costurilor pe întregul ciclu de viaţă al investiţiei şi o distribuire mai eficientă a riscurilor. Grecia, Croaţia, Polonia şi Turcia au utilizat parteneriatele public-private pentru infrastructură de transport, spitale, şcoli, energie şi proiecte de mediu. Datele europene arată o piaţă care a mobilizat, în ultimele trei decenii, investiţii de ordinul sutelor de miliarde de euro. Miza este ca, în următorii 5 ani, România să construiască şi să pună treptat în execuţie un portofoliu consistent de proiecte PPP, capabil să mobilizeze anual investiţii private de ordinul miliardelor de euro. Aceste proiecte pot compensa parţial reducerea fluxurilor investiţionale asociată finalizării PNRR, pot susţine activitatea economică şi pot contribui la menţinerea unui nivel ridicat al investiţiilor. Impactul concret va depinde de proiectele selectate, de ritmul de pregătire şi de calendarul intrării lor în execuţie. Trebuie să intrăm într-o nouă etapă a dezvoltării: una în care statul nu mai este doar finanţator, ci devine un partener credibil, care pregăteşte proiecte solide, creează reguli clare şi oferă predictibilitate investitorilor", a punctat Alexandru Nazare.