Bruxelles vs. Beijing: Noua bătălie comercială începe în Maroc și Turcia. Cum vrea China să ocolească taxele europene

Bruxelles vs. Beijing: Noua bătălie comercială începe în Maroc și Turcia. Foto: Getty Images

În contextul în care un val de importuri chinezești ieftine a inundat UE în ultimii ani, Bruxelles-ul se confruntă acum cu o nouă provocare: noi rute de import care trec prin Maroc și Turcia, țări vecine ale UE, unde Beijingul poate valorifica acordurile de comerț fără taxe vamale încheiate cu blocul comunitar, notează Euronews.

Prin investiții masive în aceste țări, China urmărește să ocolească barierele comerciale ale UE, inclusiv taxele suplimentare impuse de Uniune unor produse precum vehiculele electrice, și să direcționeze surplusul său de capacitate industrială către piața europeană.

Liderii UE se pregătesc acum pentru un aflux de produse chinezești ieftine care intră fără taxe vamale prin aceste țări-poartă, grație unui acord de asociere care liberalizează comerțul cu Marocul și unei uniuni vamale care leagă Turcia de UE.

Comisia Europeană a lansat negocieri cu Beijingul în luna iunie, în încercarea de a reechilibra o relație comercială care a lăsat UE cu un deficit de un miliard de euro. Totuși, nu există nicio garanție că se vor obține rezultate concrete până în octombrie – termenul-limită stabilit de comisarul pentru comerț, Maroš Šefčovič.

China, tot mai inventivă în ocolirea măsurilor UE

Bruxelles-ul a precizat deja că este pregătit să aplice noi măsuri unilaterale de apărare comercială. Însă Beijingul devine tot mai abil în a ocoli instrumentele comerciale tradiționale ale UE, în special tarifele de apărare comercială.

Strategia sa de eludare presupune acum utilizarea Marocului și a Turciei, țări care devin noua linie a frontului în disputa comercială a UE cu China.

Investiții de miliarde

În ultimii patru ani, aceste investiții au atins un nivel record de 6 miliarde de dolari în Maroc și 2 miliarde de dolari în Turcia, potrivit Rhodium Group, o firmă independentă de cercetare.

Și Cairo atrage capital chinezesc, cu investiții de 6 miliarde de dolari doar în 2025. Totuși, produsele chinezești fabricate în Egipt sunt exportate în principal către SUA și țările din zona Golfului.

În Maroc, Beijingul investește într-un ecosistem complet de producție a vehiculelor electrice (VE). „Există o tendință reală pe termen lung, apărută după pandemia de COVID-19. Observăm companii chineze care își stabilesc operațiuni în țară pentru a fabrica bunuri cu valoare adăugată ridicată”, a declarat pentru Euronews Armand Meyer, expert în cadrul Rhodium Group.

Producătorul chinez de baterii Gotion se stabilește în țară, alături de BTR, Tinci și Huayou – care produc materiale pentru baterii –, APG (producător de sisteme de frânare auto) și Sentury Tire (producător de anvelope). Toate aceste companii vor avea în curând fabrici în Maroc.

UE, care a impus taxe compensatorii vehiculelor electrice chinezești în 2024, este îngrijorată de extinderea Chinei pe piețele țărilor vecine.

În Turcia, o parte din investiții vizează piața locală, în timp ce planurile de export ale Chinei amenință, de asemenea, producătorii europeni. Gigantul chinez BYD, specializat în vehicule electrice, a primit acces preferențial pe piața turcă pentru a construi o fabrică, deși proiectul a fost suspendat momentan.

„Ideea era construirea unei mega-fabrici în schimbul unei scutiri de la taxele turcești la import, având în vedere că Turcia aplică tarife vehiculelor electrice chinezești”, a declarat Meyer. Producătorul chinez de electrocasnice Haier investește, de asemenea, în această țară, la fel ca și Astronergy, companie care fabrică panouri solare.

China, într-o ofensivă industrială

Ofensiva industrială a Chinei în aceste țări vizează multiple sectoare, valorificând acordurile comerciale cu UE care acoperă o gamă largă de produse.

„Acordurile de liber schimb cu Marocul și Turcia vizează aproape toate categoriile de mărfuri. Prin urmare, este dificil să contracarezi strategia de export a Chinei”, a declarat pentru Euronews Thomas Grjebine, economist în cadrul Centrului francez de cercetare și expertiză privind economia mondială (CEPII).

Grjebine a adăugat că China a înțeles că aceste țări pot servi drept „rampă de lansare”, volumul investițiilor crescând de la an la an.

„Investițiile în aceste țări-poartă reprezintă aproximativ un sfert din totalul investițiilor Chinei în Europa și în regiunea Maghreb”, a precizat el.

Limitarea accesului Marocului și al Turciei la piața UE

Totuși, în luna martie, Comisia a propus un act normativ de referință, numit Legea privind acceleratorul industrial (IAA), care vizează protejarea pieței UE împotriva concurenților străini, demers ce a stârnit nemulțumirea Chinei.

IAA instituie un principiu de preferință europeană în ceea ce privește accesul la achizițiile publice și la schemele de finanțare publică ale UE, excluzând țările din afara Uniunii în anumite condiții. China a fost vizată în mod special, ceea ce a determinat Beijingul să amenințe cu represalii.

În prezent, toate țările din afara UE fac demersuri pe lângă legiuitorii europeni — care dezbat acest proiect de lege — pentru a fi recunoscute drept parteneri de încredere, ceea ce ar permite produselor lor să obțină calificativul „Made in Europe”.

De asemenea, industriile care dețin segmente ale lanțurilor lor valorice în afara UE îndeamnă eurodeputații să includă respectivele țări în această categorie. Euronews a aflat că ACEA, de exemplu, organizația care reprezintă producătorii europeni de automobile la Bruxelles, face lobby pe lângă legiuitorii UE pentru includerea Marocului, țară unde mulți producători europeni dețin unități de producție.

În mod paradoxal, dacă Marocul și Turcia, unde își desfășoară activitatea și producători europeni de automobile, ar fi considerate parteneri de încredere ale căror produse pot purta eticheta „Made in Europe”, acest lucru ar servi și intereselor Beijingului (în ciuda concurenței acerbe cu UE în sectorul auto), întrucât China construiește fabrici în aceste regiuni.

„Chinezii sunt pe deplin conștienți de faptul că numeroase companii și-au plasat o parte din lanțul valoric în acele țări și fac eforturi intense de lobby pentru a se asigura că Marocul și Turcia nu sunt excluse din categoria produselor considerate «Made in Europe»”, a declarat pentru Euronews eurodeputatul socialist francez Pierre Jouvet.

„Aceasta face parte din strategia Beijingului de investiții și de evitare a tarifelor vamale”, a afirmat el.

Eurodeputatul militează pentru excluderea Marocului și a Turciei din domeniul de aplicare al IAA, cu excepția cazului în care ambele țări își deschid piețele de achiziții publice pentru companiile din UE.

Această poziție este susținută de eurodeputatul liberal francez Christophe Grudler și de eurodeputata ecologistă germană Anna Cavazzini. Se preconizează că aceștia, alături de Jouvet, vor prezenta un raport pe această temă colegilor lor din Parlamentul European în luna septembrie.

Instrumentele UE de apărare comercială sunt ineficiente

În absența unei astfel de măsuri legislative, instrumentele UE de apărare comercială rămân modeste în comparație cu amploarea valului iminent de produse chinezești ieftine, fabricate în țările vecine menționate.

UE poate combate dumpingul chinezesc — situația în care un produs este vândut sub valoarea sa normală, doar analizând fiecare produs în parte. La fel procedează și în cazul eludării tarifelor, atunci când componente ale mărfurilor provin din China și sunt doar asamblate în Maroc sau Turcia. De regulă, Comisia evaluează valoarea adăugată generată în aceste țări înainte de a decide dacă să aplice taxe punitive companiilor chineze.

„Ani la rând, a fost vorba în principal de transbordări prin aceste țări, exportatorii chinezi schimbând pur și simplu certificatul de origine; însă, în prezent, protejarea pieței UE a devenit o sarcină mult mai dificilă”, a declarat pentru Euronews Laurent Ruessmann, partener în cadrul firmei de avocatură RB Legal.

Ruessmann a reprezentat producători europeni de fibră de sticlă, ale cărei produse sunt utilizate ca materiale de armare, în lupta acestora împotriva importurilor ieftine din China. În cele din urmă, în 2020, fibra de sticlă provenită din China și de la companii chineze cu sediul în Egipt a fost vizată de taxe UE antidumping și antisubvenție.