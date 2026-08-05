NBC: SUA dezvoltă o nouă strategie nucleară în cazul unui război cu China sau Rusia

1 minut de citit Publicat la 18:53 05 Aug 2026 Modificat la 18:53 05 Aug 2026

SUA dezvoltă o nouă strategie nucleară în cazul unui război cu China sau Rusia. Sursa foto: Getty

Statele Unite își actualizează strategia nucleară şi pune accent pe armele tactice cu rază scurtă de acțiune. Scopul este de a preveni escaladarea unui război convențional într-unul nuclear, notează NBC News.

Strategia secretă fundamentează opțiunile nucleare ale comandantului suprem în situații de criză.

Oficialul responsabil cu politicile în cadrul Departamentului Apărării elaborează o nouă strategie nucleară a SUA, care pune accent pe posibila utilizare a armelor tactice cu rază mai scurtă de acțiune în eventualitatea unui conflict regional cu China sau Rusia, potrivit unor surse.

După cum relatează Express, este de așteptat ca Elbridge Colby, care susține o nouă strategie ce contrazice recomandările urmate timp de decenii, să participe miercuri la un eveniment militar în Nebraska și să își expună opiniile pe această temă. Se pare că acesta urmează să efectueze o vizită privată la Comandamentul Strategic al SUA, entitate responsabilă de forțele nucleare și care operează rachete terestre, bombardiere strategice și submarine.

Se consideră că, în cadrul noului plan, opțiunile de răspuns nuclear puse la dispoziția președintelui SUA în timpul unei crize au fost actualizate, scrie şi unn.ua.

China și Rusia, adversari nucleari majori pentru SUA

Conform informațiilor disponibile, scopul acestuia este de a preveni escaladarea unui conflict convențional într-unul nuclear, precum și de a împiedica un adversar să profite de conflict în propriul interes.

Pentagonul avertizase că Statele Unite se confruntă simultan cu doi adversari nucleari majori: China și Rusia.

Luna trecută, Pentagonul a completat lista entităților străine asociate cu „activități problematice” care ar putea amenința securitatea națională a SUA, incluzând pe aceasta trei dintre cele mai importante universități de cercetare din China. Lista s-a extins, cuprinzând în prezent 130 de entități din China, Rusia și Iran.

Această măsură survine pe fondul informațiilor potrivit cărora China primește expertiză militară din partea Rusiei, sprijinind astfel Moscova în războiul său împotriva Ucrainei.

Beijingul exportă componente civile, precum motoare și sisteme electronice, utilizate în drone și alte arme desfășurate în cadrul războiului, scrie publicația. În schimb, se consideră că China primește din partea Rusiei instruire, informații și tehnologii militare avansate, au declarat pentru The Economist surse familiare cu serviciile de informații europene.

Aliații Ucrainei consideră că acest schimb a inclus modernizarea sistemelor chineze de apărare aeriană și antirachetă, precum și asistență în producția de submarine cu propulsie nucleară greu detectabile, mai scrie publicația.