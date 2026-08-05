Ucraina a început evacuarea civililor din Kramatorsk, reduta ucraineană din Donețk. Rușii sunt la 20 km de oraș

Rușii și-au intensificat atacurile în Kramatorsk, mai ales asupra spațiilor rezidențiale. Foto: Profimedia Images

Sute de familii cu copii care locuiesc în Kramatorsk, un oraş din estul Ucrainei care este principala fortăreaţă a armatei ucrainene în provincia Doneţk, au primit ordin de evacuare în urma intensificării atacurilor armatei ruse, care a ajuns la mai puţin de 20 de kilometri de marginea oraşului, a anunţat, miercuri, administraţia militară regională, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Este o decizie dificilă, dar necesară. Situaţia de securitate se deteriorează, aşadar este inacceptabil să lăsăm copii sub ameninţarea constantă a atacurilor ruseşti”, a declarat guvernatorul regiunii Doneţk, Vadim Filaşkin. Acesta a precizat că 525 de copii şi tutorii lor vor fi evacuaţi din Kramatorsk şi din împrejurimile oraşului.

Kramatorsk este ultimul oraş major aflat sub controlul Ucrainei în regiunea Doneţk, iar unităţile armatei ruse au ajuns la mai puţin de 20 de kilometri de marginea sa, potrivit DeepState, o platformă de analiză şi cartografiere militară apropiată de armata ucraineană.

Un oficial ucrainean a estimat, luna trecută, că aproximativ 50.000 de oameni, printre care mai mult de 2.000 de copii, încă locuiesc în Kramatorsk. Acest oraş, ocupat pentru scurt timp de separatiştii pro-ruşi în 2014 înainte de a fi recucerit de armata ucraineană, este centrul logistic al acesteia din urmă pentru frontul din Doneţk.

În timp ce negocierile de pace ruso-ucrainene mediate de SUA sunt în continuare în impas, dictatorul Vladimir Putin încearcă să ocupe cât mai repede teritoriul rămas sub controlul armatei ucrainene în Doneţk, pentru a desăvârşi astfel ocuparea întregului Donbas, regiune formată din provinciile Doneţk şi Lugansk, cea din urmă fiind deja aproape complet sub control rusesc.

Ultima rundă din aceste negocieri a avut loc pe 17-18 februarie la Geneva şi s-a încheiat fără progrese, iar Rusia nu a cedat în faţa cererilor sale, în special aceea ca Ucraina să-i cedeze tot Donbasul.

Dar Volodimir Zelenski refuză în continuare să-şi asume politic o asemenea cedare teritorială şi cere ca orice decizie de acest fel să fie validată printr-un referendum, despre care afirmă că va respinge cedarea Donbasului.