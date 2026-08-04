Primarul unui mare municipiu îl sfidează pe Bolojan: "Iluminatul public nu va fi închis"

1 minut de citit Publicat la 13:19 04 Aug 2026 Modificat la 14:14 04 Aug 2026

Primarul Gabriel Lazany (stânga) spune că nu va opri iluminatul public în Bistrița "pentru că a dat Bolojan un comunicat". Foto: Gabriel Lazany via Facebook / Ilie Bolojan

Primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazany (PSD), a declarat marți, că nu intenționează să oprească sau să reducă intensitatea iluminatului public pe perioada stării de alertă la nivel național, generată de criza energetică, scrie Agerpres.

Potrivit primarului, municipalitatea face deja economie de electricitate chiar în propriul sediu, unde aerul condiționat nu funcționează de doi ani.

Cât privește ar oprirea iluminatului arhitectural, primarul apreciază că ar genera o economie nesemnificativă.

"Nu funcționează aerul condiționat - e stricat, nu pentru că l-am oprit - și nu putem cumpăra pe 'ordonanța trenuleț' aer condiționat.

De doi ani de zile nu funcționează aerul condiționat. Iluminat arhitectural avem numai la clădirea primăriei, iar becurile pe care le vedeți sunt maxim 100 W, deci nu se face nicio economie. Nu am ce măsuri să iau. Ce să fac, să opresc iluminatul public?

Cum să îl reduc în intensitate, că doar nu e cu potențiometru? Sunt numite părți cu telegestiune, dar cu telegestiuni nu poți opri intensitatea", a precizat Lazany.

Primar: Nu fac rabat la siguranța cetățeanului pentru că a dat premierul un comunicat

Primarul social-democrat al Bistriței adăugat că, în calitatea pe care o are, nu își permite să facă "rabat la siguranța cetățeanului pentru că a dat premierul un comunicat cu închiderea iluminatului public".

"Sunt lucruri pe care, la primărie, nu le poți pune în practică. Adică, iluminatul public ori îl avem, ori nu îl avem. Ne gândim la siguranța cetățeanului.

Iar eu, ca primar, nu îmi permit să fac rabat la siguranța cetățeanului pentru că a dat premierul un comunicat, să închidem iluminatul public.

Iluminatul public nu va fi închis", a conchis edilul.

El a fost întrebat dacă, în privința autobuzelor electrice, va da curs sugestiei de a nu fi încărcate seara, la orele de vârf al consumului.

"O să le încărcăm ziua, ca să circulăm noaptea", a ironizat primarul.

Municipiul Bistrița, capitală de județ, concentrează circa o treime din populația din Bistrița-Năsăud, având peste 90.000 de locuitori.