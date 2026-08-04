Vor crește facturile la energie în toamnă? Cercetător la Institutul de Prognoză Economică: "ANRE trebuie să intervină"

Facturile la energie nu ar trebui să crească în această toamnă, chiar dacă seceta a redus producția hidro, iar sistemul energetic funcționează într-un context dificil, a declarat marți la Antena 3 CNN Ionuț Purica. FOTO: Getty Images

Facturile la energie nu ar trebui să crească în această toamnă, chiar în contextul crizei energetice și chiar dacă seceta a redus producția hidro, a declarat marți la Antena 3 CNN Ionuț Purica, cercetător în cadrul Institutului de Prognoză Economică. El a afirmat că ANRE trebuie să intervină pentru a împiedica eventualele creșteri speculative ale tarifelor.

"Nu ar trebui să existe un risc de majorare arbitrară a prețurilor. Fiind într-o situație de urgență și de forță majoră, ANRE ar trebui să ia măsuri pentru reglementarea tarifelor în perioadele în care ar putea apărea tentative de creștere speculativă", a declarat Ionuț Purica.

Cercetătorul a subliniat că sistemul energetic funcționează în prezent în parametri normali și că România nu se află într-o situație în care să rămână fără energie.

"Ne aflăm într-un moment în care, deocamdată, sistemul funcționează normal. Nu ar trebui să ajungem într-o situație critică. Producția hidro este mai redusă din cauza secetei, centralele pe cărbune trebuie să funcționeze și ele, sectorul nuclear produce cât poate, iar hidrocarburile contribuie, la rândul lor. Nu este însă o situație în care să spunem că, dintr-odată, nu mai avem energie", a explicat Purica.

"Importăm energie, dar am importat și înainte de această perioadă, fără ca tarifele să crească automat. Există un risc de majorare a facturilor, dar instituțiile care trebuie să protejeze economia și populația trebuie să-și îndeplinească atribuțiile", a spus cercetătorul.

Întrebat ce măsuri ar putea fi luate pentru dezvoltarea capacităților de stocare, Ionuț Purica a propus o soluție regională, bazată pe interconectarea sistemelor energetice din România și Bulgaria.

"Cel mai bun lucru, având în vedere că facem parte dintr-un sistem energetic interconectat, ar fi ca Guvernul României să discute cu Guvernul Bulgariei pentru a închiria o parte din capacitățile de stocare pe care Bulgaria le are", a declarat acesta.

Potrivit lui Purica, energia stocată în Bulgaria ar putea fi folosită în perioadele de consum maxim, reducând presiunea asupra pieței și limitând creșterile nejustificate ale prețurilor.

"O asemenea măsură ar putea elimina, cel puțin parțial, comportamentele speculative din perioadele critice", a adăugat cercetătorul.