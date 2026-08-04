Poliția Română demontează acuzațiile lui Ghinea: Extrădarea lui Arsene a fost blocată de instanța din Italia, nu de autoritățile române

Ionel Arsene. Sursa foto: Facebook | Ionel Arsene

Poliția Română a respins acuzațiile formulate public de senatorul USR Cristian Ghinea, care susține că aducerea în țară a fostului lider PSD, Ionel Arsene, ar fi fost tergiversată de autoritățile române în perioada în care Marcel Ciolacu era premier. Instituția susține că blocarea predării a fost, în realitate, o decizie exclusivă a instanței italiene, luată din motive medicale.

Cine este Ionel Arsene

Ionel Arsene este fostul președinte al Consiliului Județean Neamț și fost lider PSD al județului. El a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Brașov, în martie 2023, la șase ani și opt luni de închisoare pentru trafic de influență. Sentința a fost pronunțată în lipsă, pentru că Arsene plecase din țară cu câteva săptămâni înainte, iar autoritățile române au emis un mandat european de arestare pe numele său.

Fugit în Italia, Arsene a reușit să evite extrădarea. Curtea Supremă din Italia a respins solicitarea de predare, după ce apărarea a invocat o stare psihică fragilă și condiții improprii în penitenciarele din România. Fostul baron PSD este unul dintre mai mulți condamnați români care s-au refugiat în Italia pentru a scăpa de executarea pedepsei.

Potrivit senatorului USR Cristian Ghinea, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (CCPI), structură din cadrul Poliției Române, ar fi discutat cu autoritățile italiene despre aducerea în țară a lui Arsene, iar poliția italiană ar fi fost de acord ca autoritățile române să trimită o mașină pentru a-l prelua de la graniță – evitând astfel transportul cu avionul, invocat ca problematic din cauza stării de sănătate reclamate de Arsene.

Ghinea a susținut că procedura s-ar fi prelungit nejustificat, timp de mai multe luni.

Ce răspunde Poliția Română

Într-un comunicat, Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Române respinge integral versiunea prezentată de senator. Instituția afirmă că fiecare etapă a procedurii a fost gestionată în limitele legale și că blocajul actual ține exclusiv de decizia justiției italiene.

„Predarea persoanei a fost blocată printr-o decizie a instanței din Italia, din motive medicale – nu printr-o întârziere a autorităților române”, se arată în comunicat.

Poliția insistă că autoritățile române nu doar că nu au tergiversat, ci au acționat din proprie inițiativă.

„Documentele de cooperare aflate la dosar arată că, la fiecare etapă, instituțiile române au acționat proactiv, solicitând date și inițiind din oficiu proceduri judiciare, pe baza informațiilor primite de la autoritățile italiene și în termenele impuse de acestea. Suspendarea actuală a predării este o decizie a instanței italiene, aflată în competența sa exclusivă, iar reluarea procedurii depinde de o nouă hotărâre a acesteia”, mai susțin oficialii Poliției Române.

Cronologia oferită de Poliție

Totodată, instituția a publicat și etapele procedurii.

Arsene a fost arestat în Italia la 27 martie 2023, iar autoritatea judiciară italiană a respins inițial predarea, decizie rămasă definitivă la 10 mai 2023. Ulterior, între septembrie și noiembrie 2023, CCPI a solicitat periodic informații autorităților italiene privind stadiul cauzei, iar la 3 noiembrie 2023 instanța italiană a admis predarea.

„În doar două zile de la informarea primită de la autoritățile italiene privind acordul predării, la 9 noiembrie 2023, aprobările necesare fuseseră obținute și toate procedurile erau parcurse de Poliția Română, iar preluarea era stabilită pentru data de 10 noiembrie 2023”, se precizează în comunicatul amintit.

Astfel, potrivit instituției, autoritățile române obținuseră deja aprobările de tranzit din Slovenia și Ungaria și fixaseră data preluării – când intervenția instanței italiene a oprit totul.

„La 9 noiembrie 2023, ulterior finalizării organizării, Curtea de Apel din Bari a comunicat suspendarea predării, din motive medicale. Această decizie a fost luată exclusiv de autoritatea judiciară italiană”, precizează comunicatul.

De atunci, susține Poliția, autoritățile italiene nu au mai transmis o nouă solicitare pentru predarea lui Arsene, care rămâne în Italia, iar reluarea procedurilor depinde de o nouă decizie a instanțelor de acolo.