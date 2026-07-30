CSM reacționează după derapajul lui Cristian Ghinea la adresa procurorului Marius Voineag, pe care l-a numit „gibon borfaș”

Senatorul USR, Cristian Ghinea (S) și fostul procuror-șef al DNA, Marius Voineag (D). Colaj foto: Agerpres

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)- secția pentru procurori- a reacționat, joi, după derapajul senatorului USR, Cristian Ghinea, la adresa la fostului procuror-șef al DNA, Marius Voineag. După ce Ghinea l-a numit pe Voineag un „gibon borfaș” și un „ticălos”, acuzându-l că „urinează pe spiritul legii”, CSM a spus că „agresivitatea limbajului depășește cu mult libertatea de exprimare și nu poate fi justificat în nici un moment de legitimitatea unui eventual interes public”.

„În şedinţa din data de 30 iulie 2026, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât apărarea reputaţiei profesionale a domnului procuror Marius-Ionuţ Voineag, adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în raport cu afirmaţiile domnului senator Critian Ghinea formulate în cadrul podcastului Comunitatea Liberală, publicat pe platforma YouTube.

Agresivitatea limbajului utilizat de domnul senator Cristian Ghinea la adresa domnului procuror, sub forma unor atacuri virulente şi ofensatoare, centrate pe discreditarea persoanei, depășește cu mult libertatea de exprimare și nu poate fi justificat în nici un moment de legitimitatea unui eventual interes public”, a transmis CSM.

De unde a pornit totul

Totul a pornit de la senatorul USR Cristian Ghinea, care l-a numit pe fostul procuror şef DNA, Marius Voineag, în podcastul „Comunitatea liberală”, un „gibon borfaș”, cu o „logică de manelist”, un „ticălos”, „borfaș imobiliar”, „psihopat”, care „urinează pe spiritul legii”, printre altele, potrivit G4Media.

Luni, 27 iulie 2026, sursa citată a arătat că procurorul general al României, Cristina Chiriac, a emis un ordin prin care partajează responsabilitățile între ea și adjuncții săi. Adjunctul procurorului general, Marius Voineag, va coordona Secția Parchetelor Militare, Serviciul de tehnologia informațiilor, Serviciul tehnic, Serviciul de coordonare a activităților tehnice de specialitate și Compartimentul economico-financiar și administrativ.

„Ieri, doamna Chiriac, aia pe care a apărat-o Nicuşor Dan de era să se arunce în aer pentru ea, i-a dat lui Voineag atribuție de serviciu, să se ocupe de interceptări. Deci interceptările procurorilor din toată țara trec pe la acest ticălos Voineag, care, când era șeful DNA, se lăuda că a primit o sabie cadou de la SRI.

De ce folosea acest simbol falic Voineag? Ce înseamnă pentru un manelist ca el? Pentru un borfaș, că asta este, un borfaș imobiliar care face afaceri. Omul a zis că face afaceri, are incompatibilităţi, dar face afaceri şi atunci îşi investește banii în imobiliare. Ceea ce înseamnă să urinezi pe spiritul legii.

Dacă legea îţi interzice să faci afaceri, d-asta înseamnă să ai firme. Dar afaceri imobiliare se pot face pe persoană fizică, că vinzi, cumperi apartamente. Și el spune: „Păi am dreptul legal”. Dar asta înseamnă să urinezi direct pe spiritul legii. Că legea spune: „Bă, tu trăiești în salariu. Bă, tu, dacă vrei să fii procuror, ai un salariu mare, dar trăieşti din ăla, nu mai faci şi altele”. Iar el face învârteli imobiliare în județul Ilfov. În același timp, cere casă de la RAPPS să stea pe lângă Arcul de Triumf.

Ăsta este Voineag. Ăsta este un borfaș. Pentru că este un borfaș. Are o logică de manelist. Se lăuda ca a primit sabie de la SRI. Asta în lumea lor de maneliști borfași, asta înseamnă să epatezi cu puterea. Să zici: „Băăă, eu am protecție la SRI, mă”. Aştia sunt nişte giboni care se cred procurori, pentru că a fost acest scandal când era el mare şmecher la DNA. Ăsta a fost pus acuma să fie şef la interceptări. Ce control civil avem noi pe interceptări? Ce încredere să ai că avem un sistem de interceptări făcute de SRI și supravegheate de procurori, dacă acest gibon borfaș este șeful lor?”, a declarat Ghinea, despre Voineag.

La începutul anului, procurorul Marius Voineag nu a mai candidat pentru un nou mandat la şefia DNA, deşi avea dreptul legal. El s-a înscris însă pentru postul de adjunct al procurorului general.

Voineag a fost contestat, inclusiv în stradă, pentru lipsa de rezultate împotriva marii corupţii cât a fost şef la DNA, însă a respins criticile. De asemenea, președintele Nicușor Dan i-a adus critici dure sub acuzația de lipsă de activitate pe marea corupție.

În mandatul lui Voineag de șef al DNA, procurorii l-au trimis în judecată, printre alții, și pe fostul şef operativ al SRI, generalul (r) Florian Coldea.