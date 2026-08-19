Primarul Buzăului nu mai vrea să candideze din partea PSD la următoarele alegeri. Care e „prima opțiune” a lui Constantin Toma

<1 minut de citit Publicat la 19:31 19 Aug 2026 Modificat la 19:31 19 Aug 2026

Primarul Buzăului, Constantin Toma. Foto: Agerpres

Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, spune că nu mai vrea să candideze pentru un nou mandat din partea PSD și ia în calcul o candidatură independentă la următoarele alegeri locale. Declarația vine după ce, la începutul lunii iunie, edilul a renunțat la toate funcțiile deținute în partid, rămânând doar membru PSD.

Invitat miercuri la Campus FM, Constantin Toma a spus că varianta unei candidaturi independente este, în acest moment, prima pe care o ia în calcul.

„Independent este prima optiune. Nu mai doresc să candidez eu din partea PSD. Este decizia mea”, a declarat Constatin Toma.

Primarul nu a exclus însă posibilitatea de a fi susținut de o altă formațiune politică la viitoarele alegeri, fără să spună despre ce partid ar putea fi vorba. A precizat, în schimb, că nu ia în calcul nicio colaborare cu AUR sau SOS România.

Toma și-a dat demisia la începutul lunii iunie din toate funcțiile pe care le avea în PSD, dar și-a păstrat calitatea de membru al partidului, pe listele căruia a fost ales primar.

La ultimele două alegeri locale, Constantin Toma a câștigat Primăria Buzău cu 78%, respectiv 67% din voturi.