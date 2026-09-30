Israelianul care l-a imobilizat pe teroristul omanez spune că a tras de manșă pentru a redresa avionul Flydubai. Ce spune compania

Yaniv Hayoun s-a întâlnit miercuri seară cu premierul israelian și a povestit momentele dramatice de la bordul avionului Flydubai. Foto: X

Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a lăudat pe pilotul indian al companiei Flydubai, care s-a luptat și a reușit să deschidă ușa postului de comandă după ce a fost înjunghiat de copilotul său din Oman, permițând intrarea unora dintre pasageri, relatează Times of Israel.

Incidentul de la bordul cursei FZ1073 Dubai - Tel Aviv a fost catalogat de Ministerul de Externe de la Ierusalim drept „atac terorist în care au fost vizați cetățeni israelieni, Emiratele Arabe Unite și Acordurile Abraham”, prin care statul evreu și-a normalizat relațiile cu mai multe țări arabe.

Premierul israelian l-a numit pe pilotul aeronavei „un adevărat erou” și i-a însănătoșire grabnică în urma rănilor suferite.

My salute to the Indian pilot Captain Smit Machchhar for his extraordinary bravery.



Despite being stabbed and seriously injured, he fought back, resisted, opened the cockpit door, and enabled passengers and crew to overpower the attacker — preventing a catastrophic mid-air… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

„Îl salut pe pilotul indian, căpitanul Sumit Machchhar, pentru curajul său extraordinar. Deși a fost înjunghiat și grav rănit, el a ripostat, a opus rezistență, a deschis ușa cabinei și a permis pasagerilor și echipajului să-l imobilizeze pe atacator, prevenind astfel o catastrofă aeriană”, a scris Netanyahu pe platforma X.

„A salvat viețile a 174 de persoane, inclusiv cetățeni israelieni și de alte naționalități. Îi doresc căpitanului Machchhar o recuperare rapidă și completă. Este un adevărat erou”, a adăugat el.

Potrivit Ambasadei Indiei în Arabia Saudită, pilotul Sumit Machechar, înjunghiat în cabina de pilotaj de către teroristul omanez, este internat într-un spital din orașul Tabuk, iar starea sa este stabilă. Misiunea diplomatică a precizat că așteaptă informații complete privind starea sa de sănătate și că ține legătura cu familia acestuia.

Cine a adus avionul Flydubai la sol după atac?

Reprezentanții Flydubai au comunicat mai devreme în cursul zilei de miercuri că membri ai echipajului, aflați la bord, au reușit să stabilizeze aeronava aflată în coborâre periculoasă și au ajuns apoi în Arabia Saudită cu zborul care avea destinația Israel.

Un purtător de cuvânt al companiei aeriene a afirmat că avionul a fost adus sub control cu succes de „echipajul Flydubai aflat la bord, care a redirecționat și a aterizat în siguranță aparatul pe aeroportul din Tabuk”.

În urma luptei din cabina piloților, atât căpitanul, cât și copilotul au fost răniți. Totuși, detaliile privind identitatea persoanei care a reușit în mod efectiv să aducă în siguranță avionul la sol rămân neclare.

Un pasager, Almog Itali, a declarat într-un interviu difuzat de BBC că aeronava a fost controlată după incident de doi „piloți de rezervă” care urmau să zboare pe o cursă ulterioară.

„Erau doi piloți în față (în cockpit, n.r.). Unul l-a înjunghiat pe celălalt. Mai erau doi piloți de rezervă care trebuiau să opereze următorul zbor. Acești piloți de rezervă au stabilizat avionul și au aterizat în Arabia Saudită”, a relatat Itali.

David Soucie, un analist CNN pe probleme de siguranță aeriană, a afirmat că este destul de neobișnuit ca la bordul aeronavelor să se afle piloți suplimentari, „cu excepția cazului în care aceștia sunt repoziționați pentru alte zboruri”.

CNN a contactat Flydubai pentru clarificări suplimentare.

Un pasager spune că a tras de manșă pentru a aduce avionul sub control

Presa internațională publică și mărturia unui alt pasager, un israelian pe nume Yaniv Hayoun. Potrivit acestuia, după atacul din cabină, niciunul dintre piloți nu mai era la manșă: unul se afla pe podea, iar celălalt era la panoul cu instrumente, încercând „să scoată avionul din funcțiune”.

„Am chemat mai mulți israelieni și au venit alți doi tipi. L-am imobilizat (pe atacator) apoi am apucat comenzile și am început să trag înapoi de manșă”, a relatat el.

Hayoun s-a întâlnit în cursul serii cu premierul israelian, care l-a lăudat pentru intervenția sa.

NEW VIDEO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu meets Yaniv, the passenger credited with helping stop an apparent attack aboard an Israel-bound Flydubai flight.



Yaniv rushed toward the cockpit as chaos unfolded, helping subdue the attacker before off-duty crew members took… pic.twitter.com/czWPyaOF4s — Fox News (@FoxNews) September 30, 2026

La întâlnirea cu premierul israelian, Hayoun a relatat cum a intrat cu greu în cabină peste pilotul Machechar, care era rănit, cum l-a tras pe agresor de pe panoul de control aplicându-i o priză de sufocare la gât și a cum a preluat apoi temporar controlul manșei. El a glumind spunând că a știut cum să oprească avionul din prăbușire pentru că s-a uitat la serialul documentar „Dezastre în aer”.

Copilotul omanez lucra de puțină vreme la Flydubai. Un coleg l-a descris drept extremist religios

Copilotul omanez care a încercat, miercuri, să prăbușească un avion Flydubai plin cu pasageri israelieni a fost descris de un coleg drept extremist religios.

Colegul, la rândul său pilot la Flydubai, a declarat pentru postul de știri israelian Channel 16 că acest cetățean omanez se alăturase companiei aviatice în urmă cu doar opt luni.

„Se ruga excesiv pe parcursul zilei și refuza să dea mâna cu femeile”, a povestit el.

Un oficial israelian a declarat că teroristul omanez plănuia să prăbușească avionul în Israel și căuta un loc simbolic. Oficialul a estimat că tentativa nu ar fi reușit, pentru că zborul ar fi fost interceptat de forțele israeliene înainte ca atacatorul să își ducă planul la îndeplinire.

În urma potențialei catastrofe evitate la limită, zborurile Flydubai către Israel au fost suspendate pentru șase zile. Restricția ar putea fi prelungită în funcție de rezultatele anchetei. Potrivit unor surse israeliene, măsura a fost luată în coordonare cu Emiratele Arabe Unite. Între timp, companiile aeriene israeliene vor asigura repatrierea pasagerilor israelieni pentru a evita întârzierile majore.

Israelul intensifică verificările de securitate asupra piloților care zboară spre teritoriul său, indiferent de companie

În plus, Israelul va intensifica verificările de securitate pentru piloții de pe rutele companiilor statului evreu, notează Reuters, care îl citează pe Doron Spielman, purtător de cuvânt al biroului premierului Netanyahu.

„Vom cunoaște identitatea fiecărui pilot care zboară spre Israel, vom ști cine sunt aceștia și vom efectua un anumit tip de verificare de securitate. Sarcina noastră acum este să facem tot posibilul - chiar dacă nu este vorba despre companii aviatice israeliene - pentru a ne asigura că aceste proceduri de securitate sunt mult mai riguroase”, a declarat Spielman pentru agenția de știri.

El a subliniat că premierul Netanyahu a cerut autorităților din țară să „intensifice securitatea” pentru orice zbor în care „un israelian călătorește spre Israel”.

Fost pilot: nu există proceduri pentru incidente de tipul celui de la bordul avionului Flydubai

Emma Henderson, fost comandant de aeronavă, a declarat pentru BBC că un atac precum cel produs miercuri dimineață la bordul unui zbor cu destinația Israel este „foarte neobișnuit”.

Protocoalele de securitate s-au schimbat după catastrofa avionului companiei Germanwings în 2015, când copilotul l-a blocat pe căpitan în afara cabinei și a prăbușit intenționat aparatul în Alpii francezi. Totuși, potrivit acestei aviatoare intervievată de BBC, nimic nu ar fi putut preveni ceea ce s-a întâmplat miercuri

În 2015, Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației a cerut companiilor aeriene să „se asigure că cel puțin doi membri ai echipajului, inclusiv cel puțin un pilot calificat, se află în cabina de pilotaj pe toată durata zborului sau să implementeze alte măsuri echivalente”.

Însă situația de față este diferită, explică Henderson.

„Este foarte dificil să te antrenezi pentru un astfel de scenariu, în care pare să fi existat intenția unuia dintre piloți de a deturna avionul, scoțându-l de pe traiectoria sigură de zbor, după care a urmat o altercație ce a degenerat în violență”, a spus ea.

În urma atacului executat de copilot, avionul a coborât cu peste 5000 de metri în mai puțin de două minute. După ce pasagerii care au pătruns în cabina de pilotaj și l-au imobilizat pe atacator, aeronava a fost adusă sub control și a aterizat în siguranță în Arabia Saudită.

După aterizare, s-a constatat că aparatului îi lipsea componenta de direcție din coadă. Se presupune că în timpul luptei din cabina piloților, presiunea exercitată asupra suprafețelor de control ale aeronavei ar fi provocat desprinderea piesei respective.